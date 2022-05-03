"Путин не останавливается": Папа Римский инициирует встречу с главой Кремля в Москве, чтобы договориться о прекращении войны

Папа Римский хочет поехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным и обсудить войну, начатую Россией.
Папа Римский Франциск заявил, что еще в марте направил предложение кремлевскому диктатору Владимиру Путину о встрече в Москве ради обсуждения войны в Украине, которую развязала РФ, цинично убивая мирных людей.
Об этом он сказал в интервью газете Corriere Della Sera.
Как рассказал Франциск, после двадцати дней войны он попросил одного из кардиналов передать Путину сообщение о готовности приехать в Москву, чтобы попытаться остановить войну. Однако ответа не получил.
"Мы еще не получили ответ и мы все еще настаиваем, хотя я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас. Но столько же жестокости, как не остановить?", — сказал он.
Папа Римский добавил, что сейчас не поедет в Украину, поскольку считает, что сначала должен быть визит в РФ.
"Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным", — добавил он.
Как отмечается, Папу Франциска беспокоит то, что " Путин пока не остановится". Понтифик также пытается понять причины, толкающие Путина на столь жестокую войну.
Как сообщалось, Папа Римский трижды просил Путина о гумкоридоре из Мариуполя, тот ему отказал.
Напомним, ранее Папа Римский в очередной раз раскритиковал Россию.
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