"Путин не останавливается": Папа Римский инициирует встречу с главой Кремля в Москве, чтобы договориться о прекращении войны

"Путин не останавливается": Папа Римский инициирует встречу с главой Кремля в Москве, чтобы договориться о прекращении войны

Папа Римский хочет поехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным и обсудить войну, начатую Россией.

Папа Римский Франциск заявил, что еще в марте направил предложение кремлевскому диктатору Владимиру Путину о встрече в Москве ради обсуждения войны в Украине, которую развязала РФ, цинично убивая мирных людей.

Об этом он сказал в интервью газете Corriere Della Sera.

Как рассказал Франциск, после двадцати дней войны он попросил одного из кардиналов передать Путину сообщение о готовности приехать в Москву, чтобы попытаться остановить войну. Однако ответа не получил.

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"Мы еще не получили ответ и мы все еще настаиваем, хотя я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас. Но столько же жестокости, как не остановить?", — сказал он.

Папа Римский добавил, что сейчас не поедет в Украину, поскольку считает, что сначала должен быть визит в РФ.

"Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным", — добавил о н.

Как отмечается, Папу Франциска беспокоит то, что " Путин пока не остановится" . Понтифик также пытается понять причины, толкающие Путина на столь жестокую войну.

Как сообщалось, Папа Римский трижды просил Путина о гумкоридоре из Мариуполя, тот ему отказал.

Напомним, ранее Папа Римский в очередной раз раскритиковал Россию.

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