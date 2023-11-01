Путин не остановится: готова ли Украина к очередной военной зиме и какие цели может выбрать для ударов враг

Россия зимой постарается использовать украинскую энергосистему как оружие, поскольку это один из основных способов борьбы РФ с Украиной в этот период. Кроме того, Путин делает ставку на холодную зиму. Но оправдаются ли его надежды.

Президент России Владимир Путин, похоже, все еще рассчитывает, что из-за существенного ограничения поставок российских энергоресурсов в Европу холодная зима усугубит энергетический кризис и кризис стоимости жизни в Европе и заставит западные правительства пойти на компромисс с Кремлем — уменьшить поддержку Украины в обмен на российскую энергию. Однако теплее обычного октябрь в сочетании с увеличением поставок сжиженного природного газа означает, что запасы газа были пополнены, а цены на газ в Европе упали. Поэтому планы диктатора, очевидно, провалились. Украина тем временем подготовилась к зиме и вражеским обстрелам.

Куда будут бить россияне, готова ли Украина к зиме — читайте в материале ТСН.ua.

В ходе заседания контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" 11 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин планирует использовать зиму как оружие против Украины.

"Сейчас мы видим, что Путин готовится снова использовать зиму как оружие войны, то есть атаковать энергетическую систему, газовую инфраструктуру. Нам необходимо предотвратить это, обладая более совершенными и улучшенными возможностями противовоздушной обороны, это существенно повлияет на ситуацию", — подчеркнул Столтенберг.

Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что президент РФ хочет погрузить Украину в холодную зиму и тьму.

Представители украинской власти неоднократно говорили, что грядущая зима будет тяжелее предыдущей. В первую очередь, из-за вероятного усиления обстрелов ВС РФ, направленных на разрушение украинской критической инфраструктуры.

В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что зимний период в Украине будет сложным из-за безумия российского президента Владимира Путина.

"Зима будет сложной и непростой с учетом этого сумасшедшего, который находится рядом на нашей территорий. Конечно, он будет пытаться делать нам проблемы. Но я точно могу сказать, что этот вопрос сегодня находится совсем уже в другом виде. Идет максимальная подготовка к непростому и сложному периоду", — сказал Данилов.

Он также добавил, что этот вопрос неоднократно рассматривался на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего. Президент дал соответствующие поручения и компетентные структуры ведут определенную работу.

В прошлом году Россия начала свои удары по объектам энергетической сферы Украины 11 сентября, попав в Харьковскую ТЭЦ-5, и продолжала обстреливать электростанции, подстанции, распределительные узлы до середины марта 2023 года, применив более тысячи летательных аппаратов и крылатых ракет. Имея целью таким образом погрузить страну в блэкаут – лишить электроэнергии.

Сентябрь 2023 года был рекордным по количеству БПЛА ударного типа, примененных агрессором по украинским городам, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Россия использовала против Украины 503 дрона-камикадзе типа Shahed. Это уже около половины того количества, которым Кремль атаковал Украину с осени 2022 года до весны 2023 года: тогда за весь холодный период дронов было около тысячи.

Россия своими массированными ударами снова будет пытаться давить на украинцев психологически, чтобы росли уныние, разочарование и депрессия. И для этого будет применять именно БПЛА, считает заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Пережить зимние удары Украине может помочь не только усиление ПВО, но и понимание Запада, что нужно приложить усилия, чтобы вместе подавить и Иран, и Россию с точки зрения производства средств ударов по Украине, отмечают эксперты по вооружению.

Готова ли противовоздушная оборона Украины к зиме

По данным украинской, а также британской разведок, Россия накапливает ракеты и дроны, чтобы зимой снова атаковать критическую инфраструктуру в Украине.

В Главном управлении разведки Министерства обороны неоднократно отмечали, что в осенне-зимний период Россия снова намерена атаковать критическую инфраструктуру Украины, в том числе энергосистему.

Как свидетельствует сообщение ГУР МО, массированных обстрелов ракетами, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда РФ выпускала по Украине по 70-100 единиц одновременно – скорее всего, в этом сезоне мы не увидим.

В Воздушных силах предположили, что россияне снова будут полагаться на ударные дроны "Шахид".

"Я думаю, они будут пытаться попасть повсюду. Вопрос в том, хватит ли у них средств. Потому что мы видели об объявлении сейчас сколько-то ракет тех же. Если у них есть около 600 — это только высокоточные, дальнобойные, современные", — сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

В то же время он напомнил, что у россиян есть еще старое советское вооружение.

Читайте также: Атаки на энергообъекты: на севере Украины усиливают системы ПВО

А представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что в осенне-зимний период Россия снова намерена атаковать критическую инфраструктуру Украины, в том числе энергосистему.

Скибицкий отметил, что для этого россияне накапливают вооружение и проводят разведку для определения приоритетных объектов на территории Украины.

По его словам, Россия постарается отправить Украину в блэкаут. Россия, не имея значительных побед на поле боя, изменила тактику в сторону террора украинского народа. Цель врага – уничтожить энергетические объекты страны, чтобы граждане мерзли в своих домах.

Россияне снова будут бить по энергосистеме / Фото: Associated Press

Готова ли Украина к отопительному сезону

Украина готова к грядущему отопительному сезону на 80%, газа и угля накоплено достаточно, кроме того, восстановлено большинство поврежденных объектов энергетики.

"Готовность к зиме около 80%. Развиваем возможность экспорта импорта (электроэнергии – ред.) с Евросоюзом, это тоже является резервом", — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме этого, Шмыгаль сообщил, что после массированных обстрелов россиян минувшей зимой, уже восстановлено большинство объектов энергетики.

"Мы провели почти 80% работ по восстановлению сетей и подстанций. Высоковольтные подстанции восстановлены до уровня до террористических атак. Теплогенерацию мы сделали тоже примерно на 80%", — сказал премьер.

По мнению экспертов, самая большая угроза замерзнуть и сидеть в темноте зимой нависнет над двумя крупными городами – Одессой и Киевом. Эти два региона, во-первых, нуждаются в большом количестве энергии. А, во-вторых, они абсолютно дефицитны с точки зрения генерационных мощностей.

Читайте также: Министр энергетики призвал украинцев запасаться на зиму генераторами

Кроме того, достаточно напряженная ситуация с электроснабжением будет в Запорожье, Житомире, Кропивницком и Кременчуге. Однако очевидно, что под максимальным риском будут находиться и прифронтовые регионы: Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон, Николаев, Запорожье.

Первые полосы мировых СМИ продолжают писать о войне России в Украине

"Путин сменил тактику в войне против Украины, зима – его последняя надежда" — с таким заголовком вышел материал в The Times.

Как говорится в материале, приближающаяся зима является фактически последней надеждой, "оружием" главы Кремля для разгрома Украины.

"Владимир Путин, вероятно, попытается продолжить военные операции в Украине, чтобы удержать оккупированные территории, завоевать новые земли и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины, что, возможно, состоится этой зимой", — пишут аналитики ISW.

Кроме энергетического шантажа, еще один из рычагов давления России – это угроза применения ядерного оружия. По мнению аналитиков ISW, "возможно, но маловероятно", что Кремль прибегнет к такой эскалации. Если только российские военные не терпят внезапного краха, что позволит ВСУ бесконтрольно продвигаться по всей территории военных действий.

Оккупанты хотят погрузить Украину в блэкаут / Фото: Associated Press

В Украину идет зима, но Киев адаптирует свою тактику ведения войны, используя небольшие группы мобильной пехоты для проверки укрепленной российской обороны. Об этом говорится в материале CNN.

"В прошлом году российские ракетные обстрелы повредили или уничтожили около двух третей энергетических объектов Украины, но не смогли сломать решимость граждан. Серия ударов в этом месяце говорит о том, что повторная кампания неизбежна", — отмечают журналисты.

Но подобно тому, как они стремятся ухудшить российскую ПВО, украинцы добились успехов в совершенствовании собственного.

С приближением зимы акцент в помощи Украине снова смещается на усиление противовоздушной обороны. РФ может готовить новую кампанию ракетных обстрелов и ударов БПЛА с целью взорвать способность Киева к борьбе. Об этом сообщает газета The Economist.

По мнению специалиста Воздушных сил из аналитического центра Международного института стратегических исследований Дугласа Берри, в 2023 году вопрос состоит в том, что скорее закончится: российские ракеты и БПЛА или украинские противоракеты и генераторы.

Вспоминая октябрь 2022 года, аналитический центр Atlantic Council в свою очередь предостерегает: "Несмотря на то, что Украина подготовлена лучше, чем в прошлом году, и имеет международную поддержку, серия точных российских ударов все еще потенциально может снова погрузить страну в энергетический хаос и повлечь за собой гуманитарный кризис".

Читайте также: