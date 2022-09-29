Путин не остановится на первой волне мобилизации: Зеленский обратился к коренным народам России (видео)

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к народам Кавказа, Сибири и к коренным народам других земель, которых Россия хочет мобилизовать на войну в Украину. Глава государства призывает восстать против режима Путина и выходить на акции сопротивления.

На фоне объявленной мобилизации в РФ украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к народам Кавказа, Сибири и коренным народам других земель, которых РФ хочет бросить на гибель, мобилизовав на войну.

Видеообращение глава государства разместил на своей странице у телеграмм.

Также читайте Оккупанты пытаются всеми возможными способами восстановить боеспособности подразделений — Генштаб

ТСН.ua публикует полный текст обращения Владимира Зеленского:

"Народы Кавказа! Сейчас я нахожусь в той части Киева, где в 1860-х годах жил герой Дагестана и всего Кавказа имам Шамиль. Как видите, Украина умеет чтить ваших героев. Мы храним память о тех местах, которые совмещали культуры наших народов .

Это центр нашей столицы. Один из сотен украинских городов, против которых российские власти направляют ракеты, бомбы и войска. Кавказ знает, что это значит. Кавказ это видел.

Уже 218 дней мы защищаемся от тех, у кого больше, чем у нас ракет и людей, но кто полностью лишен порядочности. Это подлая война со стороны России, преступная. И мы делаем все, чтобы защитить своих людей и независимость Украины. Это наша святая обязанность. Долг перед нашими родителями. Долг перед нашими детьми. Долг перед всеми поколениями нашего народа – теми, кто жил, и теми, кто будет жить на нашей земле. Нам не нужно чужого!

Уже 58,5 тысячи российских солдат погибли в Украине. Они пришли нас убивать и погибли. Вам не называют это количество. Вам лгут, что погибло якобы около шести тысяч. 58,5! Вот в чем правда. Все они погибли из-за того, что этой войны захотел один человек. Только одна. Которой служат многие люди.

Народы Кавказа! Все народы на территории России! У вас нет никакой причины быть среди этих многих, кто все еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны гибнуть в Украине. Ваши сыновья не должны умирать в Украине. Нет у вас такой обязанности. Ни перед вашими родителями, ни перед вашими детьми, ни перед вашим будущим, ни перед будущим вашей земли. И вы это знаете.

Мы видим, что вы сопротивляетесь преступной мобилизации, которой российские власти хотят перекрыть свой провал. Провал своей кадровой армии, своих преступных приказов. Вам лгут, что якобы этих провалов нет.

Вместо того, чтобы закончить бессмысленную для России войну, российские власти пытаются отправить новых людей на место погибших. Что их всех ждет? Вы знаете ответ.

Украина продолжит обороняться и победит в этой войне, развязанной против нас. Потому что мы – на своей земле. На нашей стороне – правда. И с нами весь цивилизованный мир. Мы сражаемся за то, что истинно для любого народа на планете – за жизнь и свободу, за право на счастье для всех наших семей, для всех наших детей.

Россия осталась одна. Изолирована и будет осуждена за эту войну. «Каждый, кто поднял орудие против истины, поднимает его на свою погибель», – в Кремле, похоже, не знают этих слов имама Шамиля. Но эти слова должны знать на Кавказе. Их должны быть услышаны в Сибири и на всех других землях, из которых отправляют людей на эту войну.

И теперь – мобилизация. Сражайтесь, чтобы не погибнуть! Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы потом не пришлось сражаться в горах и лесах просто за свое право жить, когда российские власти начнут и последующие волны мобилизации.

Поверили ли вы, что они заберут только 300 тысяч человек? Тот, кто начал эту войну, не остановится только на первой волне мобилизации, будут еще. Он попытается унести и другие жизни.

Ему плевать на людей. Он не уважает ни живых, ни павших...

В Украине остаются тысячи тел погибших русских солдат из разных регионов. Они гниют на полях, они хранятся в моргах.

Те, которые не сожгла самая русская армия. Единственная армия в мире, которая возит за собой мобильные крематории, чтобы избавляться от тел своих погибших солдат, когда успевает это делать. Но сейчас она так убегает, что бросает даже танки и реактивную артиллерию, а не только тела убитых.

Вы только вдумайтесь, до чего дошло! Мы вынуждены начать информационную работу по донесению до граждан России, мобилизуемых сейчас, особого тезиса: делайте хотя бы татуировки с вашим именем и фамилией, чтобы мы знали, как найти ваших родных, когда вас убьют и когда при вас не будет даже солдатского жетона. Российские власти отправляют на эту войну людей без солдатских жетонов, часто – без документов! Они делают это намеренно, чтобы было проще лгать вам, сколько здесь действительно погибает людей. Вот это – их спецоперация. Спецоперация по лжи, террору, уничтожению коренных народов.

За первую неделю преступной мобилизации из России сбежало уже больше мужчин, чем российские власти официально собирались отправить на войну. И как на это реагирует Кремль? Отправляем военных на границу России против самих же граждан России! Это позор! И ложь с какими-то псевдореферендумами, с какими-то признаниями и аннексиями закончится для России еще большим позором.

Никто не должен участвовать в позорной войне. Дагестанцы не должны погибать в Украине. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, оказавшийся под русским флагом. В общей сложности почти 200 разных народов... Вы знаете, кто отправляет их в Украину. Отправляющий он и хочет их сделать «грузом 200».

И вы этого хотите? Нет? Я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы устали от лжи. Я уверен, что вы знаете, что бороться нужно сейчас!

Чтобы граждане России шли на войну, их искусственно загоняют в нищету. В кредиты. Людей пугают репрессиями, травят пропагандой. Вы можете изменить это. Нужно только понять, кто вам действительно символ, кто вам герой, кто гордость вашей истории, а кто просто желает вами пользоваться. Боритесь! Поборете!"

Напомним, россияне, которые пополнят вооруженные силы РФ во время "долевой" мобилизации, поедут в состав военных подразделений в оккупированные области Украины, об аннексии которых Кремль планирует официально заявить 30 сентября.

Читайте также: