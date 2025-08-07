Путин не отказался от оккупации Херсона: город окажется в серьезной опасности

Россияне разбомбили стратегически важный мост в Херсоне / © Getty Images

Реклама

Российские войска приступили к новой волне наступательных действий, пытаясь усилить давление на Херсон. Вооруженные силы РФ систематически обстреливают город, сосредотачивая особое внимание на мосту через реку Кошева, соединяющую основную часть Херсона с районом Корабел. Оккупанты намерены изолировать этот район от остального города.

Об этом сообщает CNN.

«Контроль над Херсоном и Херсонской областью по-прежнему остается одним из главных военных приоритетов Владимира Путина», — отмечают журналисты.

Реклама

Параллельно с обстрелами инфраструктуры российские дроны терроризируют мирное население. Операторы беспилотников преследуют гражданских, снимают атаки на видео и публикуют эти кадры в своих Телеграм-каналах.

Также появилась информация о возможном применении дронов большой дальности для ударов по главной трассе, ведущей в Херсон с севера. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке к более масштабному наступлению на левобережье, в частности в направлении равнинной местности, что потенциально может стать плацдармом для высадки десанта.

Напомним, российская авиация атаковала город вечером, 2 августа: сбросили две управляемые авиабомбы. Они серьезно повредили автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел. На следующий день, 3 августа, российские военные снова атаковали Херсон авиацией.

Жизнь херсонцев превратилась в ад из-за вражеских обстрелов / © Associated Press

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что были зафиксированы несколько попаданий по Островскому мосту. Из-за повреждения движение им осложнено, но возможно.

Реклама

В результате авиаудара усложнена логистика. Из-за этого в «Остров» пока сложно будет завезти продовольствие и прочее. Кроме этого, также поврежден газопровод. Так что некоторое время микрорайон будет без «голубого топлива».

«Мост, который обстреливается со стороны войск РФ, является приоритетной целью», — считает глава МВА Ярослав Шанько.

По данным местных властей, по просьбам людей их эвакуируют к родным в другие районы Херсона. Тем, у кого такой возможности нет, обеспечивают временное убежище с комфортными условиями проживания. При необходимости людей эвакуируют и в более безопасные регионы страны.