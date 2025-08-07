- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 393
- Время на прочтение
- 2 мин
Путин не отказался от оккупации Херсона: город окажется в серьезной опасности
Речь идет о давлении на отделение микрорайона Корабел от остального города. Российские войска могут попытаться бомбить, а затем высадиться на равнинной местности в ближайшие недели.
Российские войска приступили к новой волне наступательных действий, пытаясь усилить давление на Херсон. Вооруженные силы РФ систематически обстреливают город, сосредотачивая особое внимание на мосту через реку Кошева, соединяющую основную часть Херсона с районом Корабел. Оккупанты намерены изолировать этот район от остального города.
Об этом сообщает CNN.
«Контроль над Херсоном и Херсонской областью по-прежнему остается одним из главных военных приоритетов Владимира Путина», — отмечают журналисты.
Параллельно с обстрелами инфраструктуры российские дроны терроризируют мирное население. Операторы беспилотников преследуют гражданских, снимают атаки на видео и публикуют эти кадры в своих Телеграм-каналах.
Также появилась информация о возможном применении дронов большой дальности для ударов по главной трассе, ведущей в Херсон с севера. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке к более масштабному наступлению на левобережье, в частности в направлении равнинной местности, что потенциально может стать плацдармом для высадки десанта.
Напомним, российская авиация атаковала город вечером, 2 августа: сбросили две управляемые авиабомбы. Они серьезно повредили автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел. На следующий день, 3 августа, российские военные снова атаковали Херсон авиацией.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что были зафиксированы несколько попаданий по Островскому мосту. Из-за повреждения движение им осложнено, но возможно.
В результате авиаудара усложнена логистика. Из-за этого в «Остров» пока сложно будет завезти продовольствие и прочее. Кроме этого, также поврежден газопровод. Так что некоторое время микрорайон будет без «голубого топлива».
«Мост, который обстреливается со стороны войск РФ, является приоритетной целью», — считает глава МВА Ярослав Шанько.
По данным местных властей, по просьбам людей их эвакуируют к родным в другие районы Херсона. Тем, у кого такой возможности нет, обеспечивают временное убежище с комфортными условиями проживания. При необходимости людей эвакуируют и в более безопасные регионы страны.