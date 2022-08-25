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Путин не отказался от плана полного захвата Украины: США узнали, что задумал кровавый "фюрер"

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Путин не отказался от плана полного захвата Украины: США узнали, что задумал кровавый "фюрер"

Фото: Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин, несмотря на многочисленные поражения на фронте, не отказывался от плана полной оккупации Украины.

По американским данным, Путин ожидает истощения Вооруженных сил Украины и усталости союзников.

Об этом на брифинге сообщил замминистра обороны США Колин Каль, говорится на сайте ведомства.

"Насколько можем судить по имеющейся нам информации, Путин не отказался от своих общих стратегических целей по захвату большей части Украины, свержению власти, возвращению Украины в состав новой российской империи. Что он сделал, это продлил сроки в знак признания того, что он отклоняется от плана", – сказал Каль.

Представитель оборонного ведомства США объяснил, что Путин ждет, когда украинцы устанут, и тогда усилит новое наступление. Что касается Европы, то "фюрер" выжидает, когда европейцы устанут от высоких цен на энергоносители.

Напомним, по данным украинской военной разведки, в войне уже начался переломный момент. Граждане РФ начали понимать, что она касается их, а не идет где-нибудь в мире.

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