Путин не откажется от Крыма и может прибегнуть к ядерному шантажу — политолог

В случае украинского наступления на Крым президент РФ может угрожать ядерными ударами по Киеву и Львову.

Директор Института трансформации обществ, политолог Олег Соскин считает, что Путин не откажется от оккупированного Крыма ни при каких условиях.

Об этом рассказал в интервью "Главреду".

Политолог отметил, что теперь, когда Путину показали, что Украина фактически готова идти на Крым, у него остается вариант "по доброй воле" вывести войска из Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, как это было, когда россияне скрылись из-под Киева, Чернигова и Сумм.

"После этого Путин может сказать, что если украинские войска двинутся дальше — в Крым, он нанесет тактические ядерные удары по Киеву, Львову, Днепру бомбами до 5 килотонн", — считает Олег Соскин.

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По его словам, упрямое желание Путина владеть Крымом объясняется тем, что он считает его частью символа Российской империи, былой славы.

"Путин понимает, что если он отдаст Крым, это будет означать, что его правление закончилось полным крахом, и все, что он делал, разрушено, он сам все разрушил. И тогда он станет лишним на этом празднике жизни и должен быть сразу уничтожен”, — подчеркнул он.

Напомним, вечером пятницы, 19 августа, возле Евпатории в оккупированном Россией Крыму раздались взрывы.

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