"Путин не отказывается от своих планов": в разведке предупредили, что война на Украине затянется

"Путин не отказывается от своих планов": в разведке предупредили, что война на Украине затянется

Война в Украине, которую развязал кремлевский тиран Владимир Путин, может продлится до зимы.

В Главном управлении разведки Министерства обороны предупреждают, что армия РФ все больше закрепляется в Херсонской области.

Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в комментарии "Крым Реалии".

По его словам, Путин не откажется от своих планов и не исключено, что активные боевые действия затянутся до конца года. Пока он дал своей армии задачу окружить украинскую армию на востоке Украины и выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

Скибицкий уточнил, что планы российское военное руководство корректирует ежемесячно.

"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь или это будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи которую нам предоставляют", — сказал представитель ГУР Минобороны.

О том, что Россия планирует остаться на юге Украины надолго, свидетельствует, по его словам, то, что армия РФ разворачивает мощную группировку на оккупированных территориях. Это объединенная группировка, включающая сухопутный, воздушный и морской компонент. Создали систему логистического обеспечения, используют для этого захваченные железные дороги, порты и аэродромы.

"С начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовят соответствующие инженерные сооружения, строится даже не одна и не две, а третья линия обороны. И это говорит о том, что Российская Федерация хочет остаться надолго", – добавил Вадим Скибицкий.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что юг государства обязательно будет свобожден, как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил.

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