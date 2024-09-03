Путин не отступится: Foreign Policy обнародовало "реалистичный" сценарий окончания войны

Стратегия Запада, и в частности, США относительно окончания войны в Украине через два с половиной года остается неизменной: найти золотую середину между поддержкой Украины и наказанием России, с одной стороны, и снижением рисков эскалации, с другой.

Каким бы рациональным ни казался этот подход, он основывается на ошибочном предположении: что намерения Путина можно изменить, пишет Foreign Policy.

"Факты свидетельствуют о том, что в отношении Украины Путина просто невозможно убедить. Для него стратегической необходимостью является предотвращение превращения Украины в бастион, который Запад может использовать для угрозы России. Он взял на себя личную ответственность за достижение этого результата и, вероятно, считает, что это стоит почти любой цены. Попытка заставить его сдаться – бесплодное занятие, просто тратящее жизнь и ресурсы", – пишет издание.

Отмечается, что есть только один жизнеспособный вариант прекращения войны в Украине на условиях, приемлемых для Запада и Киева: "переждать Путина".

Война была выбором Путина

Когда Путин отдал приказ о вторжении, это была война по его выбору. Не было никакой срочной угрозы безопасности России, требующей крупномасштабного вторжения на территорию ее соседа.

И поскольку это война по выбору, у Путина есть возможность остановить ее. Война не экзистенциальна для России. Вывод российских войск из Украины не будет угрожать существованию российского государства и, скорее всего, не будет угрожать даже собственному правлению Путина. Он мог легко объявить о победе в Украине и запустить сопутствующую информационную кампанию, чтобы оправдать свой разворот, считает FP.

В вопросе Украины Путина невозможно убедить

Как считает издание, нападение Путина на Украину лучше воспринимать как несправедливую превентивную войну, начатую, чтобы остановить, что Путин считал будущей угрозой безопасности России. В то же время для Путина это был удивительно рискованный шаг, при том, что раньше он пытался свести к минимуму привлечение российских ресурсов.

"Доказательства свидетельствуют о том, что в вопросе Украины Путина просто невозможно убедить; он полностью вовлечен", — пишет FP.

Издание подчеркивает: то, что война так не соответствует обычному расчету риска Путина, свидетельствует о том, что он принял стратегическое решение по Украине, от которого не желает отступать. Таким образом, западное давление вряд ли заставит его изменить свое мнение и прекратить войну на условиях, приемлемых для Киева и Вашингтона.

Возможен сценарий окончания войны

Если Путин не желает прекращать свое наступление на Украину, то война может закончиться только одним из двух способов: либо потому, что Россия потеряла возможность продолжать свою кампанию, либо потому, что Путин больше не у власти.

И, как отмечает FP, достижение первого результата путем ухудшения возможностей России нереально, поскольку Путин способен и дальше бросать солдат и ресурсы в бой, и российская армия вряд ли упадет.

Это оставляет второй путь к прекращению войны: выход Путина из Кремля.

"Вполне возможно, что он пойдет добровольно или его вытеснят; несомненно, что в какой-то момент он умрет. Только когда он больше не будет у власти, может начаться настоящая работа по постоянному урегулированию войны в Украине", – заключает издание.

А до этого Вашингтон должен сосредоточиться на помощи Украине в удержании линии фронта и предотвращении дальнейших военных успехов России, а также экономить свои ресурсы. Это неудовлетворительный и политически противный подход, но это "единственный реалистичный вариант", заявляет FP.

Напомним, наступление ВСУ на Курщине подорвало рейтинги Путина.

Путин хочет капитуляции! Обстрелы гражданских объектов должны заставить Украину сдаться - военный эксперт

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