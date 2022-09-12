Путин не переживет поражение в войне и возвращение Крыма — The Telegraph

Успехи украинской армии на северо-востоке, в частности освобождение города Изюм, являющегося ключевым железнодорожным узлом, были важнейшими достижениями Украины.

Сейчас есть признаки того, что нынешнее наступление ВСУ в дальнейшем может значительно отодвинуть линию фронта.

В частности, исследователь войн Майк Мартин на The Telegraph написал о молниеносной скорости контрнаступления ВСУ.

"Последние 72 часа будут изучать историки и военные, ведь украинцам удалось отвоевать более 3 000 квадратных километров оккупированных территорий", – отметил автор.

Изюм и Купянск, пишет издание, ключевые города, без которых российские войска не смогут эффективно обеспечивать свои силы на Востоке Украины. В более широком контексте это означает, что российское войско в Украине распадается, а к проблемам с людьми и логистикой добавился страх окружения.

"Ситуация выглядит так, что ВСУ разделили российские силы. И сейчас труднее всего будет добиться успеха в Крыму ― но как только будет разрушен Керченский мост, возвращение Крыма станет вопросом времени", — уверен Мартин.

Для Путина это будет означать конец, а вот что будет ждать Россию, неизвестно.

Напомним, российские оккупанты сбежали из Изюма и Купянска — главных городов в Харьковской области. Украинские военные вытеснили врага из поселка Ямполь и города Сватово Луганской области. На некоторых участках ВСУ продвинулись к границе с РФ.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал 11 сентября о переходе под контроль ВСУ села Песчаное Старобельского района Луганской области.

Вооруженные силы Украины смогли продвинуться на десятки километров в Херсонской области. 10 сентября стало известно об уничтожении 70 российских военных, 9 танков и 2 гаубиц "Мста-Б".

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