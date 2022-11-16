Путин не поехал на G20, поскольку боялся, что его там убьют — Климкин

Путин не поехал на саммит G20 поскольку боялся того, что там его могут убить.

Глава Кремля Путин не поехал на саммит G20, состоявшийся 15 ноября на Бали, поскольку боялся того, что там его могут убить.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил дипломат Павел Климкин.

По его словам, Путин проявил свое хамское поведение по отношению к саммиту и лидерам государств.

"Саммит G20 был не просто унижением для Путина. Путин вел себя очень по-хамски. Он не позволил себе обратиться к лидерам G20 даже в режиме онлайн. Я считаю, что главной причиной того, чего он не поехал на саммит G20, стало не состояние здоровья, не желание быть в Москве или какие-то другие причины, а обычный страх. Страх за свою жизнь. Путин очень боялся, что его просто ликвидируют на Бали", — отметил Павел Климкин.

Также он добавил, что в будущем отказ фюрера ехать на саммит даст о себе знать. Это была его "большая ошибка".

"Что касается Лаврова, то это вообще было что-то странное. Он встретился с китайским министром МИД и генеральным секретарем ООН и на этом все. Это значит меньше, чем ничего. Хочу также подчеркнуть, что решение Путина не поехать на саммит G20 еще ему отразится. Особенно это чувствуют в российских элитах, поскольку всем становится понятно, что с Путиным никто не хочет иметь дела”, — подчеркнул дипломат.

Что известно о саммите G20

15 ноября на Бали состоялся саммит, на который съехались лидеры разных государств. Президент Украины Владимир Зеленский выступал в режиме онлайн.

В ходе заседания Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. В общей сложности оккупанты выпустили по разным городам нашего государства почти 100 ракет.

Президент Владимир Зеленский отметил, что поражены энергосистема, предприятия, жилые дома. В частности, в Киеве зафиксированы попадания по трем адресам столицы. После чего в ряде областей выключили свет.

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