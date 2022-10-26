Путин не применит ядерное оружие против Украины по трем причинам - Пионтковский

Президент РФ Владимир Путин не применит ядерное оружие в войне против Украины.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский на канале Freeдом.

По словам политолога, Путин не применит ядерное оружие по трем причинам:

" Первое - это бессмысленно и не принесет военного результата. Предположим, он завтра совершит ужасное преступление и уничтожит какой-то украинский город. Украина не прекратит сопротивление и Запад не прекратит ее поддерживать.

- это бессмысленно и не принесет военного результата. Предположим, он завтра совершит ужасное преступление и уничтожит какой-то украинский город. Украина не прекратит сопротивление и Запад не прекратит ее поддерживать. Второе - он не шахид, он хочет жить. Он знает, что за применение ядерного оружия его очень конкретно накажут.

- он не шахид, он хочет жить. Он знает, что за применение ядерного оружия его очень конкретно накажут. Третье - это упрощенное представление, что у него на столе есть кнопка, которую он нажмет. Применение ядерного оружия, особенно тактического - очень сложная процедура, включающая действия двух десятков офицеров. Вряд ли все они окажутся одновременно такими же безумцами, как Путин".

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу позвонил главам оборонных ведомств стран НАТО и пожаловался, что Украина якобы готовится взорвать "грязную бомбу", содержащую радиоактивные элементы.

Американские аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что министр обороны РФ Сергей Шойгу словами о "грязной бомбе" пытался запугать Запад и затормозить военную помощь Украине.

"Фальшивые заявления Шойгу и их распространение российскими пропагандистами преследуют цель запугать западные государства, чтобы они прекратили или ограничили поддержку Украины, поскольку Россия сталкивается с продолжением военных неудач и вероятной потерей Херсона до конца года", — отметили в ISW.

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