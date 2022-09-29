Путин не применит ядерное оружие в войне против Украины: Фейгин рассказал, кто остановит агрессора

Фейгин считает, что путинская обстановка остановит его в шаге от катастрофы.

Президент России Владимир Путин не пойдет на применение ядерного оружия в войне против Украины. Его остановят Запад и собственное окружение.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Фейгин считает, что все зависит от того, насколько жесткую позицию продемонстрирует Запад.

"Если Запад будет занимать твердую позицию, если будет каждый раз повторять, к чему приведет использование ядерного оружия, и будет демонстрировать, что готов сделать все, что обещает, Путин не решится. Точнее, не решится его окружение", — сказал правозащитник.

В этом контексте он отметил, что возможности НАТО не сравнимы с возможностями армии РФ, и в случае реального применения ядерного оружия агрессор рискует потерять все.

"Какой смысл в применении ядерного оружия, если в ответ получишь "Томагавками" по территории России, по оккупированной территории, по Крыму, по войскам, по скоплениям. Ты просто избавишься от всей этой армии и от всех этих мобилизованных практически одномоментно", — сказал Фейгин.

Также Фейгин считает, что путинская обстановка остановит его.

"Они могут сказать: "Нет, Володя, вот это уже "ту мач". Давай попробуем воевать мобилизованными, но никаких тактических ядерных зарядов, давай с этим аккуратнее», – сказал правозащитник.

Напомним, мобилизованные российские войска могут попытаться наступать со стороны Беларуси на Киев и Чернигов. Ведь российский диктатор Владимир Путин очень хочет повторить наступление на украинскую столицу.

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