Путин не просто так отказался от попыток захватить Киев - Defence News

Путин не просто так отказался от попыток захватить Киев - Defence News

Планы президента России провалились.

Президент России Владимир Путин мог отказаться от попыток захватить Киев и переключить внимание на восток и юг Украины. В Пентагоне уверены, что на восточном фронте будут открыты танковые бои и наступательные действия всех сторон.

Об этом пишет американское издание Defence News со ссылкой на выступление министра обороны США Ллойда Остина на слушаниях в комитете Сената вооруженных сил.

"Путин думал, что сможет очень быстро захватить Украину, но он ошибался", — сказал глава Пентагона.

Остин отметил готовность Соединенных Штатов продолжать поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ) по мере того, как война вступает в следующую фазу.

Напомним, 3 апреля представители Белого дома и НАТО заявили, что война в Украине еще далека до завершения. В частности, генсек Альянса сказал, что "нам не следует быть слишком оптимистичными, поскольку атаки будут продолжаться".