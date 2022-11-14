Путин не проведет в этом году итоговую ежегодную пресс-конференцию

Путин планирует отменить проведение ежегодной итоговой пресс-конференции, которую он проводил с 2012 года.

Об этом со ссылкой на собеседников пишет РБК.

Президент РФ Путин не проведет ежегодную пресс-конференцию с представителями СМИ, которую он проводил с 2012 года. Обычно итоговое общение с журналистами происходило в декабре.

По словам источников издания, подготовка пресс-конференции до сих пор не началась. По словам одного из собеседников, при принятии окончательного решения будут учитываться, в частности, ситуация на войне.

Путин и его международная политика

Хотя в России отмечают, что там готовы к переговорам, но идти на условия Украины — то есть самостоятельно покидать наше государство и выходить на границу — там не соглашаются.

Путин не присоединится к саммиту G20 на Бали, который пройдет 15-16 ноября. Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что фюрер не приедет, поскольку боится столкнуться с критикой.

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