Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Путин не проведет в этом году итоговую ежегодную пресс-конференцию

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2619
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Путин не проведет в этом году итоговую ежегодную пресс-конференцию

Фото: Associated Press

Президент России Путин, скорее всего, отменит ежегодную итоговую пресс-конференцию.

Путин планирует отменить проведение ежегодной итоговой пресс-конференции, которую он проводил с 2012 года.

Об этом со ссылкой на собеседников пишет РБК.

Президент РФ Путин не проведет ежегодную пресс-конференцию с представителями СМИ, которую он проводил с 2012 года. Обычно итоговое общение с журналистами происходило в декабре.

По словам источников издания, подготовка пресс-конференции до сих пор не началась. По словам одного из собеседников, при принятии окончательного решения будут учитываться, в частности, ситуация на войне.

Путин и его международная политика

Хотя в России отмечают, что там готовы к переговорам, но идти на условия Украины — то есть самостоятельно покидать наше государство и выходить на границу — там не соглашаются.

Путин не присоединится к саммиту G20 на Бали, который пройдет 15-16 ноября. Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что фюрер не приедет, поскольку боится столкнуться с критикой.

Читайте также:

Зеленский за 13 ноября: восстановление на освобожденной Херсонщине, ожесточенные бои на Донбассе, саммит G20

Зеленский за 13 ноября: восстановление на освобожденной Херсонщине, ожесточенные бои на Донбассе, саммит G20

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2619
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация