Путин не считает войну в Украине ошибкой: Шольц рассказал о разговоре с диктатором

Почти семь месяцев идет война, которую Российская Федерация начала против Украины.

Впрочем, президент-диктатор РФ Владимир Путин до сих пор не считает ошибкой полномасштабное вторжение в страну 24 февраля.

Об этом во время пресс-конференции рассказал канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя телефонный разговор с главой Кремля, пишет BBC.

Шольц говорит, что призвал Путина вывести войска из Украины и возобновить переговоры, а также отметил, что Москва должна уважать суверенитет настоящей страны. По его мнению, вывод российских войск из Украины будет единственным способом "достичь мир в регионе".

По словам канцлера, "фюрер" Путин не изменил своей позиции по вторжению. Впрочем, Олаш Шольц отметил необходимость продолжения контактов с президентом страны-агрессора. "Необходимо говорить друг с другом, и говорить то, что можно сказать по этому вопросу", — подчеркнул он.

Шольц также подчеркнул, что оружие, которое Германия поставила Украине, имело "решающее значение" на востоке Украины.

Как сообщалось, в начале полномасштабного вторжения замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак принес Путину предварительное соглашение с Киевом. Соглашение якобы лишило бы Россию необходимости проводить так называемую "спецоперацию". Впрочем, глава Кремля отклонил договоренности Козака, курирующего "украинские вопросы".

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