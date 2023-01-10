Путин не сказал Си Цзиньпину о начале войны против Украины: Китай считает, что РФ проиграет

Некоторые китайские чиновники отмечают, что "их страна не доверяет Путину".

Российский диктатор Владимир Путин не сообщал китайскому лидеру Си Цзиньпину о планах напасть на Украину. Теперь в Китае считают, что Россия, вероятно, проигрывает войну против Украины.

Об этом пишет Financial Times.

Ранее сообщалось, что, вероятно, Си Цзиньпин еще 4 февраля 2022 года мог знать о планах Путина начать войну против Украины. Однако пятеро китайских чиновников, знакомых с ситуацией, опровергли эту информацию. В Китае отмечают, что Путин сказал лидеру Китая о том, что "если Украина будет провоцировать Россию, то получит ответ". Тогда в Китае считалось, что может быть локальный военный конфликт, а не полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Из-за этого в Китае даже понизили в должности заместителя министра иностранных дел Ле Юйчен, потому что он не смог спрогнозировать широкомасштабную агрессию.

Несмотря на декларируемое сотрудничество с Россией, некоторые китайские чиновники отмечают, что "их страна не доверяет Путину".

Издание утверждает, что сейчас Китай хочет продемонстрировать, что готов сдержать Путина, если тот решится применить ядерное оружие, и принять участие в послевоенном восстановлении Украины.

Си Цзиньпинь же пытается быть миротворцем и заявляет Путину о необходимости прекратить войну против Украины.

В КНР считают, что Россия, вероятно, не сможет победить в войне против Украины и станет после этого слабым государством.

Напомним, представитель Государственного департамента США Нед Прайс предупредил Китай, если эта страна предоставит России военную помощь по продолжению войны против Украины.

Также в Китае заявили о желании улучшить отношения с США.

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