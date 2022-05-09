Путин не сможет добиться успеха в Украине, потому что его армию разобьет ВСУ — Министр обороны Великобритании

Путин не сможет добиться успеха в Украине, потому что его армию разобьет ВСУ — Министр обороны Великобритании

Путин не сможет добиться успеха в Украине, потому что его армию разобьет ВСУ.

Об этом заявил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.

Бен Уоллес во время выступления в Музее национальной армии в Лондоне сказал о русских солдатах, погибших во время Второй мировой войны. Он также упомянул войну, которая сейчас происходит в Украине.

"Я думал о масштабах страданий по всему Советскому Союзу, а также о том, как страдания использовались тогда, как и сейчас, — чтобы прикрыть неадекватность правящих в безопасности и комфорте через кремлевские стены", — подчеркнул Бен Уоллес.

Он также добавил, что из-за войны в Украине РФ потеряла прошлую славу и теперь она – часть фашизма.

"Путин и его ближайшее окружение генералов теперь отражают фашизм и тиранию 77-летней давности, повторяя ошибки тоталитарного режима прошлого века. Для Путина не может быть дня победы, только бесчестие и обязательное поражение в Украине", — отметил Министр обороны Великобритании.

Напомним, что в России парад, устроивший Путин, называют "позорным".

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