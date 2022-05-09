Путин не сможет добиться успеха в Украине, потому что его армию разобьет ВСУ — Министр обороны Великобритании

Путин не сможет добиться успеха в Украине, потому что его армию разобьет ВСУ.
Об этом заявил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.
Бен Уоллес во время выступления в Музее национальной армии в Лондоне сказал о русских солдатах, погибших во время Второй мировой войны. Он также упомянул войну, которая сейчас происходит в Украине.
"Я думал о масштабах страданий по всему Советскому Союзу, а также о том, как страдания использовались тогда, как и сейчас, — чтобы прикрыть неадекватность правящих в безопасности и комфорте через кремлевские стены", — подчеркнул Бен Уоллес.
Он также добавил, что из-за войны в Украине РФ потеряла прошлую славу и теперь она – часть фашизма.
"Путин и его ближайшее окружение генералов теперь отражают фашизм и тиранию 77-летней давности, повторяя ошибки тоталитарного режима прошлого века. Для Путина не может быть дня победы, только бесчестие и обязательное поражение в Украине", — отметил Министр обороны Великобритании.
Напомним, что в России парад, устроивший Путин, называют "позорным".
Читайте также:
- Генеральный секретарь Совета Европы посетила Бородянку и Ирпень
- "Мир никогда не забудет преступления РФ": украинский МИД отреагировал на парад в Москве
- Ни мобилизации, ни "побед": о чем говорил Путин на параде 9 Мая