"Путин не сможет проглотить поражение": Арестович описал дальнейшие действия России в Мариуполе и зоне ООС

По словам советника главы ОП, на самом деле российский президент очень настроен на мирные переговоры.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас российские войска сконцентрируются на попытке захватить Мариуполь и окружить украинские войска в зоне ООС. Потому что президенту РФ Владимиру Путину нужно показать россиянам хоть какую-то победу.

Об этом Арестович сказал в разговоре с Татьяной Поповой 5 апреля.

"У них нет сил продолжать", — ответил он на вопрос, остановятся ли российские войска на "ЛДНР" и Крыму, или будут наступать.

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"У России было 10 наземных армий. С начала конфликта восемь зашло, сейчас все 10 вошли. И последние 10 батальонно-тактических групп уезжают с Дальнего Востока – пятая армия. Все, больше ничего у них не осталось. Они пытаются призвать резервистов – 60 тыс. человек, но это не для создания новых подразделений, а для пополнения уже имеющихся", — рассказал советник главы ОП.

Он отметил, что такие действия России не будут действенными, ведь ее войскам еще нужна техника, которую снять с хранения и запустить в работу займет очень много времени.

"То есть эта история, она не подействует. Потому что нужна техника, технику снимают с хранения. Как они снимают – мы видим. Когда командиры танковых полков стреляются из-за того, что техника небоеспособна, техника по 30 лет стоит на хранении. Та же история, что у нас. Поставить ее на крыло – это полгода-год тяжелой работы в России, которая под санкциями", – объяснил Арестович.

Он подчеркнул, что сейчас цель РФ – захватить Мариуполь или окружить украинские войска в зоне ООС. Однако, по убеждению советника главы президентского офиса, оккупанты потерпят поражение, поэтому Путину придется придумать для россиян какую-то другую победу.

"Сейчас интрига – удастся ли им взять Мариуполь и окружить наши войска в зоне ООС. Потому что Путину надо, который очень сильно настроен на самом деле на мирные переговоры, приехать хотя бы с какой-то позицией. Потому что совсем полностью проигравшим он не привык ездить. Там, где Владимир Владимирович – там же всегда победа. Им надо либо взять Марик (Мариуполь – ред.), либо окруженные наши войска в зоне ООС. Но я думаю, что и то, и то у него не получится", – рассказал Арестович.

"Тогда вопрос – что он будет делать? У меня ответ один – он не сможет проглотить поражение, поэтому ему нужно обеспечить себе победу. Эта победа будет внутри Российской Федерации. То есть, по идее, он должен раскрыть заговор среди военных, дипломатов и ФСБ, победить его и таким образом оказаться победителем внутри России для внутренней российской аудитории. Тогда он заявит что-то такое: "Нас втянули в эту преступную авантюру вот эти вот негодяи – 16-20 генералов, полковников. Мы их разоблачили, победили, и теперь все будет совсем по-другому". Потому что других вариантов нет", – резюмировал советник главы ОП.

Напомним, ранее Арестович заявил, что перед тем, как ехать на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин должен получить хоть какое-нибудь психологическое преимущество. То есть он будет пытаться захватить хоть один город.

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