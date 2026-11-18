Путин и Дональд Трамп / © ТСН

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Российский диктатор Владимир Путин не готов к серьезным мирным переговорам по Украине и намерен продолжать войну по меньшей мере до конца зимы. И это, несмотря на запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Китае.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на последние оценки западных разведывательных служб и должностных лиц, ознакомленных с ними.

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По данным разведок, Путин надеется, что в течение зимы российская армия сможет продвинуться на востоке Украины, а массированные удары ракетами и дронами по украинским городам ослабят сопротивление населения.

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В то же время, положение самой России ухудшается. Страна терпит большие потери на фронте, имеет проблемы с вербовкой военных и сталкивается с экономическими трудностями.

По оценкам западных разведок, ежемесячно в войне против Украины погибают или испытывают тяжелые ранения от 40 до 50 тысяч россиян.

Почему Путин не хочет прекращать войну

Посол Франции в Вашингтоне Орельен Лешевалье считает, что война помогает Путину удерживать политические позиции внутри страны.

«Мы считаем, что Россия находится в крайне тяжелом положении. Ему нужна война в Украине, чтобы укреплять свое лидерство и собственную риторику», - заявил дипломат.

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По его словам, Кремль отвергает даже частичное прекращение огня, что противоречит стремлению Трампа остановить боевые действия.

Западные разведывательные службы по-разному оценивают мотивы Путина. Представители одного из них предполагают, что российскому диктатору необходимо объявить о победе для сохранения власти.

В то же время, по данным NYT, Путин может согласиться на мирное соглашение, но только при выполнении жестких российских требований.

Чего Кремль требует от Украины и НАТО

По оценке одной из западных разведок, приемлемое для Москвы соглашение должно предусматривать передачу России всего Донбасса и обязательства Украины никогда не вступать в НАТО.

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Однако украинское руководство вряд ли согласится на такие условия, поэтому этот сценарий должностные лица считают нереалистичным.

Кроме того, во время недавних переговоров с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером Россия вновь потребовала пересмотра европейской «архитектуры безопасности».

В частности, Кремль настаивает на возвращении войск НАТО к позициям 1997 года, то есть расширению Альянса на восток.

По данным NYT, российская сторона передала документ по этим требованиям. Европейские дипломаты назвали позицию Москвы максималистской.

Что Путин хочет получить от встречи с Трампом и Си

19 ноября в китайском Шэньчжэне запланирована трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Среди главных тем, по словам Трампа, будет ядерное вооружение и война в Украине.

В NYT предполагают, что Путин попытается добиться дальнейшего ослабления американских санкций. В октябре Трамп уже подписал указ, которым освободил Россию от санкций, введенных Конгрессом месяцем ранее, объяснив это необходимостью снижения цен на топливо в США.

В то же время, для Кремля важна и сама возможность продемонстрировать Путина рядом с лидерами США и Китая.

«С российской точки зрения это стало бы венцом их дипломатии, поскольку они хотят выглядеть равными США и Китаю, хотя, очевидно, уже таковыми не являются», — отметил французский посол Лешевалье.

Европа опасается затягивания войны

Европейские лидеры скептически оценивают перспективы скорейшего мира.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что не слишком оптимистично настроен по установлению справедливого и продолжительного мира в ближайшее время.

«Мы неоднократно видели, как Россия создавала впечатление, что хочет двигаться к миру, но через несколько недель убеждались, что это не так», — отметил он.

Некоторые европейские чиновники подозревают, что Кремль затягивает переговоры в ожидании выборов в Европе 2027, которые могут привести к ослаблению поддержки Украины.

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас также обвинила Москву в имитации переговорного процесса, а премьер-министр Ирландии Михол Мартин подчеркнул, что Россия должна довести готовность к миру своими действиями.

Несмотря на это, Европа готовится к возможному прекращению огня. Франция и Великобритания возглавляют обучение с участием 2800 военнослужащих в Польше и Турции, чтобы обеспечить готовность европейских сил к возможному развертыванию в Украине после мирной договоренности.

Россия отвергает мирные инициативы США и не хочет видеть Европу на переговорах

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Кремль продолжает отвергать американские предложения по будущей системе безопасности в Европе и выступает против участия европейских стран в мирных переговорах.

В частности, 17 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал вступление Украины в НАТО «категорически неприемлемым» и заявил, что вовлечение европейских представителей в переговорный процесс даже не обсуждается.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейских политиков в попытках «втиснуться» в переговоры, чтобы сформировать новую систему безопасности, направленную против Москвы. Он также подтвердил, что Кремль не отказывается от ультимативных требований, выдвигаемых еще в 2021 году.

По оценке ISW, такие заявления противоречат инициативам, которые раньше продвигали представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В то же время, российское руководство усиливает сопротивление участию Европы в переговорах, несмотря на сигналы Вашингтона о необходимости ее привлечения.

В РФ выдвинули новое условие по миру

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что, несмотря на возможные «разные тактические шаги», конечные цели Кремля в отношении Украины остаются неизменными, и Москва от них не откажется.

Он также отметил, что европейские страны, в конечном счете, придется привлечь к переговорам, хотя и обвинил их в попытках навязать собственные условия и построить архитектуру безопасности против России.

Кроме того, Лавров заявил, что появление любых европейских военных в Украине будет означать непосредственное вступление стран Европы в войну. Похожую позицию озвучил его заместитель Сергей Рябков: он призвал противоположную сторону «демонстрировать готовность к компромиссам» и добавил, что Россия достигнет своих целей политическими или военными методами.

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