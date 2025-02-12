Путин не собирается завершать войну: у Украины есть доказательства подготовки новых дивизий

В прошлом году Кремль уже дополнительно мобилизовал 140 тысяч человек, а в 2025 планирует набрать еще 150 тысяч и отправить часть в Беларусь.

Россия планирует продолжать военные действия и готовить новые подразделения, которые могут быть размещены в Беларуси для подготовки к возможному наступлению.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

По имеющимся документам, в прошлом году Кремль уже дополнительно мобилизовал 140 тысяч человек, а в 2025 году планирует набрать еще 150 тысяч. Это позволит сформировать от 12 до 15 новых дивизий.

Часть этих войск будет отправлена на обучение в Беларусь, что, по словам Зеленского, не просто тренировки, а фактически подготовка к наступательным действиям.

"Он не хочет ничего заканчивать или останавливать. Он не хочет покоя. Более того, его цель — отправить их всех на военные учения в Беларусь", — отметил Зеленский.

Число военных, которые могут быть переброшены в Беларусь, может достигать 100 тысяч человек. По словам президента Украины, Россия может использовать этот регион в качестве плацдарма для новой атаки.

"Он вам скажет, что это обучение, обучение у границ Украины, как это было раньше. Но поверьте, это подготовка плацдарма для наступательных действий", — отмечает президент Украины.

Напомним, что весной, летом или осенью глава Кремля Путин будет размещать военные силы на территории Беларуси.