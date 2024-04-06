Путин не согласится на переговоры – это иллюзия: как США и НАТО могут закончить войну – Портников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал два сценария окончания войны в Украине. И оба связаны с западной помощью. Один вариант – это то, что союзники смогут предоставить Украине достаточно военной помощи, чтобы она освободила свои территории. Другой – этой помощи не будет, и тогда Россия получит возможность захватить какую-то часть территории Украины.

Журналист и политический эксперт Виталий Портников на своем Youtube-канале объяснил, почему диктатору Владимиру Путину безразличны переговоры о мире и что может заставить его закончить войну против Украины.

К тому же, во втором варианте, если Россия получит возможность захватить еще какую-то часть территории Украины, по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, Запад окажется в еще более сложной ситуации, чем сейчас. А вот освобождение Украины в результате военной помощи от стран-членов НАТО является залогом того, что Владимир Путин осознает, что не сможет выиграть войну, и согласится на переговоры, где Украина получит сильную позицию. Йенс Столтенберг уверен, что этого можно добиться.

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"Конечно, можно согласиться с тем, что Запад должен оказывать Украине дальнейшую помощь для того, чтобы Украина имела возможность сдержать наступление российских войск, а в будущем могла освободить свои территории. Но возникает вопрос, почему генсек НАТО решил, что если Путин потеряет какие-то территории в Украине – он согласится на переговоры об окончании войны. Такая иллюзия о готовности Кремля к переговорам в случае территориальных потерь уже существовала в 2022 году. Но никаких переговоров после потери Херсонщины и Харьковщины в Москве не захотели", — отметил журналист.

Виталий Портников также говорит, что иллюзия о том, что Путин согласится на переговоры в результате украинского наступления на российские позиции, просуществовала весь 2023 год. Сейчас многие продолжают объяснять, что переговоров не было, тем, что не было результатов украинского контрнаступления, но это не так.

Если в 2024 году украинской армии удастся добиться территориальных успехов, это не значит, что Россия согласится на какие-либо переговоры. Более того, таких переговоров нет не только в политическом календаре, но и в голове Владимира Путина.

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"Потому что вся война России с Украиной происходит в Украине. В самой Российской Федерации за эти 10 лет не произошло практически ничего, что реально сказалось бы на жизни большинства населения. Даже ситуация в Белгородской области, как мы видим, не сказалась на настроениях россиян, которые голосовали за Путина без понимания того, что переизбрание диктатора означает продолжение войны или начало новых конфликтов, о которых уже размышляют в резиденции российского президента", — объясняет эксперт.

Владимир Путин может экспериментировать до тех пор, пока он не осознает, что Запад не заинтересован в том, чтобы война перешла на территорию России. Когда государственный секретарь США Энтони Блинкен говорит, что Вашингтон не поддерживает украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, когда на Западе не соглашаются с тем, что в России могут проходить рейды, когда в ООН осуждают обстрел Елабуги, предприятия, где собирали дроны для обстрелов гражданского населения. Украины. До этого момента Владимир Путин может быть уверен, что он может продолжать войну, пока у него хватит, демографических, экономических и военных ресурсов.

"Ведь война, которая происходит на территории другой страны, – это и не война вовсе. Это то, как и назвал Путин, – спецоперация. Это странная ситуация, которую я считаю шизофреничной. До тех пор, пока Запад будет говорить, что он против того, чтобы Украина уничтожала российские объекты инфраструктуры, до тех пор пока Украина будет открещиваться от вторжения военных на территорию страны, ведущей против нее войну, до тех пор, пока для россиян не будет существовать войны, а лишь какая-то спецоперация в чужом государстве борьбы с мифическими нацистами — никаких условий для переговоров об окончании войны не будет. Это должны понять и граждане Украины, и генсек НАТО, и президент США, и вообще все, кто говорит о развитии событий".

Вооруженные силы Украины не могут остановить войну ни в том случае, если освободят большую часть территории от врага, ни если им удастся остановить наступление россиян. Не территория определяет окончание войны, а политические предпосылки, которые заставили бы российского президента подумать о будущем собственной власти и государства.

Предпосылки для окончания войны – это когда страдают две страны, а не одна, это когда для жертвы агрессии создаются условия, которые становятся угрожающими стране-агрессору.

"Нужно реальное приглашение в НАТО. Реальная гарантия того, что если Россия продолжит свое наступление на территорию Украины, ей будет грозить ядерный конфликт. А не заявления генерального секретаря НАТО или президента США, потому что эти заявления Владимиру Путину не очень интересны. К тому времени, пока западная политическая элита будет жить в парадигмах прошлого, а сами украинцы — в иллюзиях о том, как должна завершиться война, у Путина есть широкая дорога для продолжения боевых действий на неопределенное время", — резюмировал Виталий Портников.

Напомним, Россия готовит нападение на Казахстан – в Сеть слили записи генерал-лейтенанта РФ (аудио).

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