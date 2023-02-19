"Путин не такой смелый парень, чтобы плюнуть в лицо Си Цзиньпину": Жданов о риске мощного наступления РФ

Военный эксперт Олег Жданов осветил политический аспект возможного наступления России 24 февраля. По его словам, многое будет зависеть от Китая и мирного плана, который должен обнародовать лидер КНР Си Цзиньпин.

Об этом Жданов сказал на своем ютуб-канале.

Он напомнил, что 24 февраля лидер Китая должен объявить свой мирный план по урегулированию войны России против Украины.

"В Китае день наступает гораздо раньше, чем в Москве. Если КНР утром опубликует план, и после этого Путин (глава Кремля — ред.) сдвинет авиационную армаду против Украины, не думаю, что Путин является таким смелым парнем, чтобы так открыто плюнуть в лицо китайскому лидеру.Он готов согласовывать с ним все вопросы, чтобы Китай его поддержал.Итак, я не думаю, что Путин готов "плюнуть в колодец, из которого пьет воду", — отметил Жданов.

Он также подчеркнул, что впереди обращение главы Кремля к Федеральному собранию.

"Увидим, что нам 22 февраля принесет. Если это снова будет речь-пшик, то я не думаю, что стоит ожидать чего-то мощного в военном плане 24 февраля", — отметил эксперт.

Относительно широкомасштабной атаки России по Украине Жданов не дал конкретного прогноза.

"Я не ожидаю, что Россия может на сегодняшний день приготовить нам что-то надординарное. Даже массированный ракетный удар, который они, возможно, готовят к 24 февраля, не будет для нас неожиданностью. Мы готовы. Мы выдерживали удары и по 100 ракет. На сегодняшний день день собрать для России 100 ракет – самая большая проблема", — добавил он.

Эксперт затронул тему скопившейся на границе с Украиной темы российской авиации, а также объяснил, стоит ли ПВО сбивать воздушные шары, которые РФ запускает в последнее время.

"У нас ПВО достаточно для того, чтобы ее сбивать. Также у наших операторов уже есть навыки, как отличать и как пропускать российские воздушные шары. Пусть летят. Для этого есть мобильные группы, есть терроборона, которой разрешено открывать огонь из всех видов оружия," вплоть до стрелкового, по этим шарам. ПВО не будет реагировать на них. Все внимание будет ракетам и самолетам, если таковые появятся в нашем воздушном пространстве", — отметил эксперт.

Добавим, что накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил главному дипломату КНР на двусторонней встрече на полях Мюнхенской конференции безопасности, что мир в нашем государстве наступит только после победы над Россией.

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