"Путин не знает, что происходит на фронте": эксперт оценил успехи ВСУ на поле боя

В настоящее время Вооруженные силы Украины методично ослабляют оборону российских оккупационных войск. Это свидетельствует о том, что текущий этап контрнаступления сил обороны нельзя оценивать по количеству освобожденных населенных пунктов или площади.

Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Крамаров в интервью OBOZREVATEL.

Эксперт убежден, что российский диктатор Путин действительно не знает, что происходит на фронте. В частности, об этом свидетельствуют "сомнительные" заявления главы Кремля.

"Конечно, нужны более жесткие санкции. Нужно также договариваться с Китаем, потому что в Иран именно из Китая активно поставляются необходимые детали. В частности, буквально две недели назад нашими бойцами был "приземлен" дрон в достаточно хорошем состоянии. Его подробно изучили и нашли много элементов именно китайского производства", – рассказывает эксперт.

Он отмечает, что на сегодняшний день в Украине нет средств, которыми мы могли бы топить корабли, перевозящие дроны, в Каспийском море или каким-то образом атаковать порты, через которые происходит эта поставка.

По словам эксперта, в настоящее время ВСУ следует усиливать противовоздушную оборону, чтобы суметь противостоять в "битве дронов".

"После подрыва плотины Каховской ГЭС у врага нет возможности держать там такое количество войск для обороны, для обеспечения своего фланга. Поэтому часть из них они сразу перебазировали в Крым, а часть отправили на Запорожское направление. Потому что резервы, которые были на этом направлении, они активно задействовали еще во время наступательных действий на востоке Украины в январе-марте. Конечно, враг бросил эти силы, чтобы остановить наши наступательные действия", — отметил эксперт.

Эксперт добавляет, что более корректно говорить о текущем этапе наступательной операции.

"Сейчас фактически мы готовим фундамент для нашего более массированного, более мощного удара на одном или нескольких направлениях. И привязываться к определенным временным рамкам пока не стоит. Вопрос будет заключаться в самой статистике – насколько эффективно мы сможем выполнять эти задачи по истощению врага в обороне", — резюмировал Крамаров.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как украинские снайперы уничтожают российских оккупантов на Бахмутском направлении. В частности, в Бахмуте Донецкой области.

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