Путин – неадекватен, и договариваться с неадекватными людьми сложно – Зеленский

По словам Зеленского, Путин неадекватен и не понимает, что массированными ракетными ударами по Украине он только объединяет украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин не совсем адекватный человек, а иметь дело и договариваться о чем-то с такими людьми сложно.

Об этом Зеленский рассказал в интервью немецкой телекомпании ZDF.

Президент сказал, что во время войны в Украине отношение к нему со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца изменилось, как и у Украины – к Шольцу.

"Мне кажется, что канцлер в тематике войны увидел последствия того, что президент России говорит одно, а поступает совсем не так – и мы говорим не о публичных заявлениях, а о личных обещаниях Путина…" – рассказал Зеленский.

"Мне кажется, канцлер увидел, что доверять президенту России нельзя и что Украина права. Мы долго стучали в окна и немецкие двери, чтобы они были для нас открыты и нас услышали: мы реально имеем дело с не совсем адекватными людьми и договариваться с неадекватными людьми сложно. Они могут вам что-то пообещать и сразу поступить по-другому", – подчеркнул украинский лидер.

Он назвал этих "неадекватных людей" "террористами, которые до конца не знают, чего они хотят".

Зеленский также рассказал, что до полномасштабного вторжения РФ он несколько раз пытался поговорить с Путиным, однако российская сторона не хотела с ним разговаривать. Глава государства отметил, что Россия вторглась в Украину – "а теперь утверждают, что хотят переговоры".

Президент заявил о готовности говорить с тем, кто реально хочет мира. В то же время, Путин заявляет о переговорах, а российские войска выпускают 100 ракет по Украине и энергетическим объектам, отметил Зеленский.

"Он (Путин – ред.) неадекватный, не понимает, что наоборот нас объединяет. Мало того, он или не хочет никаких диалогов между нашими странами, или не понимает, что с каждым их ракетным ударом шансы на переговоры исчезают, улетучиваются. Он для нашей страны сегодня – это объединенный образ террориста, с которым никто не хочет говорить. О чем говорить? Как страна, выступающая за мир, мы говорим: "Да, мы с Россией будем говорить, конечно, но с другим лицом уже… Кто-то появится", – рассказал президент Украины.

Он убежден, что лидеры ЕС тоже должны дать понять России, что переговоры с Путиным невозможны.

"Он (Путин) угрожает всем нам ядерным оружием... Надо четко сказать россиянам: "мы не можем с ним разговаривать (...), мы не хотим иметь дело с террористами", – сказал Зеленский.

Переговоры Украины с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 12 октября, что Украина и Россия должны вернуться за стол переговоров, поскольку это в интересах обоих государств. Макрон также заявил и о готовности разговаривать с российским диктатором.

После этого Зеленский сказал – не может быть такой ситуации, когда ведущие европейские государства и мир поддерживают территориальную целостность Украины и изолируют Россию, а "некоторые государства продолжают разговаривать как будто ничего не происходит".

Напомним, что ранее Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока ее президентом является Путин.

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