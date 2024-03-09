Путин недоволен состоянием войны в Украине: чего ждать дальше — прогноз политолога

Глава Кремля Владимир Путин недоволен результатами войны, однако полностью устраивает состояние российской экономики и настроения внутри страны после двух лет так называемой "СВО".

Такое мнение высказал политический эксперт Александр Морозов в эфире "Эспрессо".

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"Сейчас хорошо видно, что сама эта война трансформировала российское общество в худшую сторону. Путин сейчас в ситуации, когда через 10 дней он получит 85% на своих "выборах" Б, то есть референдуме о доверии, при чем с большой явкой", — пояснил он.

По его мнению, как показывает послание Путина федеральному собранию, российское население готово терпеть любые репрессии диктаторского режима.



"Российское население переродилось, приобрело окончательную форму конформистского общества, которое готово пойти куда угодно, вытерпеть любые репрессии в отношении себя. И именно это создает достаточно опасную ситуацию для какого-то последующего решения Кремля ", — добавил он.

Напомним, по данным разведки Литвы, Россия наращивает свои силы. Сколько еще Путин способен воевать в Украине – читайте ЗДЕСЬ.

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