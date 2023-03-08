"Путин неправильно оценил возможности ВСУ": разведка США заявила о проблемах России в войне

Президент России Владимир Путин мог ошибиться в своей оценке возможностей Украины, поэтому войска захватчиков сталкиваются и продолжат сталкиваться с рядом проблем на фронте.

Об этом говорится в ежегодной оценке угроз разведсообщества США.

"Путин, вероятно, неправильно оценил возможности Вооруженных сил Украины и степень их успеха на поле боя. Российские военные сталкивались и сталкиваются с проблемами истощения, недостатка личного состава и морального духа, что делает их силы уязвимыми перед украинскими контратаками", – говорится в докладе.

Объявленная в РФ осенью 2022 года "частичная мобилизация" может лишь в ближайшей перспективе облегчить нехватку личного состава и резервистов. В то же время, мобилизация может привести к подрыву поддержки войны внутри России.

В разведке США считают, что полный эффект от российской "чистичной мобилизации" начнет ощущаться только весной и летом. И хотя оккупанты в дальнейшем концентрируются на Донбассе, "они, вероятно, не смогут занять его полностью в 2023 году".

Американские разведчики также предупредили, что по мере того, как идет деоккупация украинских территорий, будет появляться все большее количество фактов зверств российских захватчиков против гражданских украинцев и военных.

Напомним, издание The Economist сообщило, что Украина и ее западные союзники готовы к началу контрнаступления ВСУ. Там отметили, что для этого украинская армия за последние месяцы получила "золотую" часть обещанного западного оружия.

Это издание также информировало, что главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный смог избежать ловушки врага в Бахмуте и сохранил резервы для будущего наступления.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.