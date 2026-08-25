Путин нервничает из-за успехов Украины: в США предупредили об усилении атак

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Украинские удары по объектам в глубине территории России все сильнее беспокоят Кремль и могут являться одной из причин усиления российских атак по Украине.

Такое мнение высказала бывшая заместитель помощника госсекретаря США, а ныне исполнительный директор Vandenberg Coalition Керри Филипетти, сообщает Fox News.

Реклама

По ее словам, в течение последнего года Украина смогла значительно расширить географию ударов по территории РФ, в частности, приблизившись к районам Москвы и Санкт-Петербурга.

Реклама

"Их успехи на военном фронте привели к тому, что россияне запаниковали и начали активнее атаковать внутри Украины", - заявила Филипетти.

Она добавила, что Владимир Путин особенно остро реагирует, когда чувствует потерю контроля, а удары по гражданской инфраструктуре могут являться попыткой давить на украинское общество и ослабить его волю к сопротивлению.

Украина усиливает дальнобойные удары

В последнее время Украина продолжает атаковать российскую экономическую и логистическую инфраструктуру. В частности, сообщалось об ударах по складам, связанным с крупными российскими компаниями Wildberries и Ozon.

Киев отмечает, что дальнобойные удары необходимы для нарушения логистики и военных возможностей РФ.

Реклама

Филипетти считает, что Россия пытается истощить Украину одновременно по трем направлениям — людям, технике и моральной стойкости. В то же время, по ее оценке, территориальные достижения российской армии остаются ограниченными.

"День независимости – действительно важный момент для союзников Украины, чтобы показать, что мы не теряем темп, что мы продолжаем поддерживать их операции, продолжаем поддерживать их суверенитет. Но любые массовые публичные собрания, особенно для демонстрации патриотизма и поддержки украинского государства, повышают риск безопасности", - говорит она.

Она также заявила, что Россия ежемесячно теряет больше военных, чем способна набрать, из-за чего вынуждена привлекать иностранных бойцов.

Ранее Президент России Владимир Путин выступил с очередными агрессивными угрозами в адрес Украины, пообещав нарастить интенсивность и тяжесть воздушных ударов. Российский диктатор назвал это "ответным шагом" на масштабные атаки украинских сил по нефтеперерабатывающим заводам и крупным логистическим центрам маркетплейсов на территории РФ.

Реклама

Напомним, ранее ISW писал, что Путин больше не может скрывать ущерб от войны и украинских дальнобойных ударов, из-за чего был вынужден публично признать экономические проблемы РФ и разрушение логистических объектов, таких как склады Wildberries. На фоне инфляции, дефицита и приближения выборов в Госдуму доверие пропаганде падает, а диктатор пытается оправдаться перед обществом, однако демонстрирует потерю контроля над тоталитарным нарративом.

Новости партнеров

Новости партнеров