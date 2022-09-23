"Путин нервничает, потому что знает, что может потерять все" – западный аналитик

Окружение российского диктатора не в восторге от его последних решений.

Содержание речи Владимира Путина не стало сюрпризом, ведь планы псевдореферендумов на оккупированных территориях и ядерные угрозы давно звучат из уст кремлевских пропагандистов.

Энн Эпплбаум пишет о хаосе в Кремле в эссе на The Atlantic

"Тот факт, что российский президент планировал большую речь на вечер одного дня, а затем просто исчез до следующего утра, свидетельствует о хаосе, беспорядке и кризисе в Кремле", — пишет Эпплбаум.

Скрытая мобилизация и так месяцами происходит. Повторное объявление этих планов не является поступком сильного лидера, уверенного в результатах развязанной им войны, считает автор.

"Возможно, Путин нервничает, потому что знает, что может потерять все. Перспектива поражения России означает и потерю поддержки союзников Путина, которые верили в его победу. Кроме этого, появились признаки того, что Путин теряет поддержку и дома ― как со стороны знаменитостей вроде Аллы Пугачевой, так и со стороны националистических авторитетов, критикующих военные провалы армии РФ. Объявление мобилизации, вероятно, приведет к недовольству более широких групп людей. В то же время из речи и правовых изменений понятно, что в российской армии кризис как материально-технический, так и связанный с падением морального духа", — отметила она.

Ранее западные СМИ писали, что когда Владимир Путин записывал свое новое обращение, ему стало плохо. Пришлось вызывать врачей, поскольку он начал сильно кашлять. Поэтому обращение диктатора удалось записать с четвертой попытки.

Также есть версия, что Путин якобы симулировал плохое самочувствие, чтобы отложить съемку. Ему потребовалось дополнительное время на то, чтобы принять окончательное решение.

"Люди близки к президенту знают его патологическую нерешительность и неуверенность в принятии решений, особенно ключевых", — говорится в сообщении.

Российские СМИ анонсировали выступление Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в 20:00 20 сентября. Затем трансляция была перенесена на 21:00. Выступил Путин 21 сентября.

Советник Офиса президента Алексей Арестович проанализировал видеообращение президента России Владимира Путина, в котором он объявил о частичной мобилизации.

"Как парня перекрутило. Уклон влево (позвоночник — вопрос власти), попытка закрыться левой рукой, не знает, куда девать правую. Язык полон извинений, просящие интонации, местами — предупредительны. Все признаки внутренней катастрофы. У меня такое бывает только, когда какой-то Вася или Татьяна из Жашкива сообщают мне, что отписались", - отметил Арестович.

Российская армия не выдержала и посыпалась: Зеленский обратился к россиянам и украинцам

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