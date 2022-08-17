Путин несколько изменил планы войны: Фейгин прогнозирует перенос "референдума" на Херсонщине

Российский диктатор Владимир Путин временно отказался от своих первоначальных планов по захвату Украины. Теперь хозяин Кремля хочет выжать максимум из "достигнутого" за полгода войны.

Возможно, сейчас Путин сосредоточится на удержании недавно захваченных его войсками территорий. Речь идет о частях Луганской и Донецкой областей и определенной территории юга.

Такими мнениями поделился российский оппозиционер, юрист и адвокат Марк Фейгин, пишет "24 канал".

Он также считает, поскольку ситуация в Херсонской области пока достаточно "неуверена" для президента РФ, оккупанты могут перенести так называемый "референдум" в регионе.

"Прозвучало, что они могут перенести "референдумы" с 11 сентября. Этому может быть несколько причин. Одна из них – неуверенность, что сразу после "референдума" они эти территории не потеряют. Возможно, в элитах России есть определенная группа людей, выступающая за то, чтобы подождать и не рисковать", – предположил Фейгин.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев оценил, что ВСУ на сегодняшний день сделали невозможным проведение Россией "референдума" в Херсонской области. Ведь уже через неделю-две российские войска будут лишены возможности вообще совершать какие-либо активные действия в области.

Крыму приготовиться: "Хлопок" не случайен

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