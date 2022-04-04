"Путин никогда не сломает дух украинского народа и не завоюет Украину" — Джонсон (видео)

"Путин никогда не сломает дух украинского народа и не завоюет Украину" — Джонсон (видео)

Премьер Борис Джонсон подчеркнул, что украинцы защищают свою землю с непобедимым мужеством и упорством.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заявил, что Путину не удастся покорить дух украинского народа, а Украина займет свое место среди свободных и суверенных государств.

Борис Джонсон поддержал Украину и Украину в борьбе против российского захватчика.

"С момента, когда началось российское вторжение, российские войска и танки перешли границы Украины, украинцы защищают свою землю мужественно и упорно. Наша задача — сделать все возможное, чтобы поддержать их.

Все танки и автоматы в арсенале Владимира Путина никогда не сломают дух украинского народа и не покорят их Родину. Британия никогда не будет колебаться в поддержке наших друзей, и я не сомневаюсь, что когда истечет это время страданий, Украина возродится и снова займет свое место среди свободных и суверенных государств", — сказал Джонсон в видеообращении, размещенном в Twitter.

Путин будет небрежно spirit of Ukraine's люду или изжить свой дом.



Ukraine будет ездить на улицу и получить ее место среди свободных и откровенных народов once more.



pic.twitter.com/0VWziRkRGO — Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 апреля 2022

Джонсон призвал немедленно предоставить Украине противокорабельные ракеты, чтобы защитить Одессу.

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