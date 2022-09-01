"Путин никогда не выиграет": офицер спецназа США объяснил, почему президент России уже проиграл в войне

Тот факт, что Россия в войне не может делать то, что хочет, уже показывает, что Украина добилась успеха по состоянию на сейчас. Президент РФ Владимир Путин уже проиграл, он никогда не выиграет.

В то же время военные силы Украины держатся очень хорошо в этой войне.

Об этом офицер Сил спецопераций армии США, капитан в отставке, ветеран боевых действий Майкл Хоук рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Несомненно, тот факт, что Россия не может делать то, что хочет, уже показывает, что Украина достигла успеха сейчас. Вы посмотрите на все, что пытается сделать Путин: и избавиться от своих генералов, и уволить свой штаб, и привлечь наемников, и дать бонусы, чтобы попытаться завербовать больше солдат. У него большая проблема", – заметил Хоук.

"По моему мнению, он уже проиграл, он никогда не выиграет. Даже если вы остановитесь сегодня, вы показали ему, что он не может взять то, что хочет. Он неудачник, он потерян. Теперь вопрос лишь в том, как долго его народ будет терпеть то, что он делает", – добавил офицер американских ССО.

Он также прокомментировал ситуацию на фронте.

"Что я думаю о текущей ситуации на поле боя в Украине, то это то, что украинцы держатся хорошо, они наносят удары везде, где могут, они проникают в те места, которые Россия считала безопасными районами", – оценил американский ветеран.

Напомним, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что осень-зима станут решающими на фронте в Украине.

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