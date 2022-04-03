Путин никого не отводит, а передислоцирует для следующей "фазы" – Бен Ходжес

Путин никого не отводит, а передислоцирует для следующей "фазы" – Бен Ходжес

Военный отметил, что сейчас российские войска пытаются перегруппироваться.

Экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес прокомментировал отвод войск Россией по киевскому и черниговскому направлениям.

Генерал-лейтенант в отставке заявил, что президент РФ Владимир Путин никого не отводит, а передислоцирует для следующей "фазы" на Донбассе. Об этом военный рассказал в интервью ТСН.ua.

"Российские военные единицы были разбиты, они потеряли лидеров, их оборудование разбито, они потеряли много техники, благодаря украинским защитникам. Поэтому сейчас они пытаются отступить, реорганизоваться, перегруппироваться для следующей "фазы". Это именно то, что, я думаю, происходит просто сейчас. Поэтому это не отвод", – отметил Ходжес.

Читайте также: