Путин обозвал украинцев "придурками" и похвастался ракетными ударами по энергосистеме

Российский диктатор Владимир Путин цинично прокомментировал войну страны-террориста против Украины. Действия российских террористов он назвал ответом на "переход за красные линии". Также безумный диктатор похвастался ракетными ударами по энергетической системе Украины.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Безумный диктатор заявил, что война России против Украины началась из-за "перехода за красные линии". Он цинично похвастался ракетными ударами по энергетической системе Украины и обозвал украинцев "придурками", придумав, что наше государство "обстреливает свои жилые кварталы".

"Разве не это ответ на переход красных линий? А удар по энергосистеме Украины, фактическое уничтожение штаб-квартиры ГУР Украины — разве не ответ? Мы будем работать выборочно, а не как эти придурки, которые лупят по жилым кварталам. Россия, в отличие от Украины, правовое государство", – цинично солгал Путин.

Напомним, российская террористическая армия в ночь на 13 июня обстреляла ракетами город Кривой Рог. Одна из ракет попала в жилой дом, где погибли 4 человека. Также в эту ночь террористы атаковали склад с бутилированной водой, где погибли 7 человек, среди которых 17-летний парень.

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