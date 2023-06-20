Путин обсуждал с Трампом планы о полномасштабном вторжении: как на диктатора повлиял экс-президент США

Сам Трамп заявляет, что отсрочил начало войны на несколько лет.

Экс-президент США Дональд Трамп якобы отсрочил на несколько лет полномасштабное вторжение РФ в Украину. Трамп общался с российским диктатором Путиным и сказал ему, что война будет "катастрофой".

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Как отмечается, Трамп во время разговора с Путиным вроде бы сказал ему, что полномасштабное вторжение будет "катастрофой" и за это придется "платить в аду". Сам же экс-президент подчеркивает, что у него "очень хорошие отношения" с главой Кремля.

"С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я не разговаривал с ним долгое время, но у меня были очень близкие отношения", – сказал Трамп.

Он также традиционно заявил, что война не началась бы, если бы президентом США был именно он. Он считает Украину самостоятельным государством, однако раньше, по его словам, "это была одна страна с Россией и Путину это нравилось".

Напомним, что Трампу предъявлены обвинения по делу о хранении секретных документов.

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