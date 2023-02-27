Путин обсуждал вторжение в Украину с 3-4 лицами и это было его ошибкой – глава ЦРУ

Кремлевский диктатор Владимир Путин обсуждал полномасштабное вторжение в Украину с 3-4 лицами из своего ближайшего окружения. Что и стало одной из его главных ошибок.

Об этом в интервью CBC News рассказал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

Директор ЦРУ отметил, что кремлевский диктатор сужал круг своих советников, особенно в последние годы, и это был круг, в котором он ценил лояльность, а не компетентность.

По словам Бернса, это была группа людей, которая, как правило, говорила ему то, что он хотел услышать, и – или, по крайней мере, за эти годы поняла, что сомневаться в его суждениях "не для повышения карьеры".

"И поэтому, по моему мнению, это был один из самых глубоких недостатков в принятии решений в России непосредственно перед войной, поскольку такой тесный круг людей подкреплял глубоко ошибочные предположения друг друга", — подчеркнул глава ЦРУ.

Уильям Бернс также считает, что осенью 2021 года Путин понял, что стратегическое окно возможностей для России закрывается, а оккупация Украины нужна ему, чтобы он запомнился как "великий полководец".

"Он верил, что Украина слаба и разделена, он думал, что Запад отвлекся, и он думал, что модернизировал российскую армию до такого уровня, когда она была способна на скорую, решительную победу. Конечно, оказалось, что каждое из этих предположений было глубоко ошибочным", — резюмировал Бернс.

Напомним, глава ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что во время своей встречи с главой службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в ноябре 2022 года он вел себя очень дерзко и высокомерно.

Полномасштабная война России против Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин 21 февраля 2022 официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Уже на следующий день, 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование российской армии за границей. Фактически это было официальным разрешением Путину начать полномасштабную войну против Украины.

Утром 24 февраля 2022 года Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Путин объявил о планах демилитаризировать и денацифицировать Украину.

Сразу после обращения диктатора во всех крупных городах Украины раздались взрывы. Россия начала полномасштабную войну против Украины.

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