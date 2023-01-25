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Путин объявил "новую цель" войны в Украине и заявил об оккупации Германии

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Путин объявил "новую цель" войны в Украине и заявил об оккупации Германии

Фото: Getty Images

Хозяин Кремля теперь считает, что целью так называемой "спецоперации" является защита самой России.

В среду, 25 января, спустя 11 месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину, российский президент Владимир Путин объявил о новой цели "спецоперации", как он называет развязанную Кремлем войну.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на выступление хозяина Кремля перед студентами Московского государственного университета.

По словам Путина, цель "спецоперации" — прежде всего "защита людей и защита самой России".

Также российский президент намекнул на желание Кремля "освободить Европу".

В частности, он неожиданно заявил, что на территории Германии "юридически находятся оккупационные войска США". Такое утверждение он мотивировал тем, что после второй мировой войны Соединенные Штаты не подписали документ о признании независимости ФРГ.

Промывая мозги студентам, Путин также заявил о том, что "Европа рано или поздно вернет себе суверенитет, но наверняка для этого еще понадобится время".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин на прошлой неделе впервые за свои 23 года пребывания у власти допустил два крупнейших аппаратных поражения.

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Дата публикации
Просмотры
105к
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