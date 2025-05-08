Путин объявил "перемирие" на 9 мая не ради парада: в Третьей штурмовой указали цель РФ

В Третьей штурмовой сделали заявление о путинском перемирии на 9 мая / © Associated Press

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Кремлевский глава Владимир Путин объявил «перемирие» на 9 мая не только для того, чтобы устроить парад.

Об этом сказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин " 24 канала “.

По словам Жорина, нет существенных изменений на фронте в Украине с начала суток, несмотря на оглашение россиянами так называемого «перемирия», не произошло.

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«Все то же, что было и вчера, и четыре дня назад, и неделя, и месяц. На сегодняшний день последние штурмовые действия в нашей полосе ответственности закончились полтора часа назад. Это была одна из попыток, закончившаяся достаточно плохо для россиян. Обстрелы проходят постоянно, сбросы работают постоянно», — рассказал Жорин.

Так что говорить о каких-то изменениях динамики, по крайней мере, в нашей полосе нельзя.

Жорин добавил, что объявление Путиным этого «перемирия» преследует несколько целей. В частности, и практическую — ведь враг использует это время, чтобы наладить логистику и инженерно-фортификационные сооружения.

По словам Жорина, у Путина также и другие цели, кроме парада.

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«Это политические — декларировать публично, что они якобы готовы к перемирию. А оно почему-то не происходит. А почему — спрашивайте у Украины. Они за счет этого пытаются публично дискредитировать нас. Отдельная история — это 9 мая. Они очень боятся на 9 мая, что им будет очень стыдно за него. Ведь это праздник, вокруг которого строится вся их империя».

Напомним, что китайский глава Си Цзиньпин прибыл на путинский парад на Красной площади 9 мая является демонстрацией лично для президента США Дональда Трампа. Таким образом, он пришлет Соединенным Штатам сигнал о якобы непоколебимой дружбе между Китаем и Россией.

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