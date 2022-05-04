Путин объявит важное решение о войне в Украине 9 мая — Пионтковский

Путин объявит важное решение о войне в Украине 9 мая — Пионтковский

Российский политолог считает, что Путин планирует активно продолжать военные действия в Украине и объявит для этого всеобщую мобилизацию.

Президент России Владимир Путин намерен объявить всеобщую мобилизацию и, вероятно, сделает это в символическую для себя дату – 9 мая, когда в РФ традиционно будут громко праздновать День победы.

Такое мнение высказал политолог Андрей Пионтковский в интервью телеведущей Наташе Влащенко.

По его словам, американская разведка также считает 9 мая кульминационной датой, когда Путин может сделать новый шаг относительно войны в Украине.

"Американская разведка достаточно уверенно говорит, что 9 мая Путин собирается объявить мобилизацию. То есть это свидетельствует о том, что группировка бешеных во главе с Путиным - Патрушевым никаких выводов для себя не делает и планирует продолжать безумную войну", — заметил он.

По его мнению, о том, что Путин планирует дальнейшую эскалацию военных действий в Украине, свидетельствуют недавние кадровые назначения в российской армии.

"Назначили специально командиром палача Алеппо, мясника Сирии, генерала Дворникова, все военное искусство которого два года заключалось в том, что он расстреливал с воздуха совершенно беззащитные сирийские города. Там не было ни авиации, ни противовоздушной обороны. Здесь ему пришлось столкнуться с другим сопротивлением, поэтому финал этого сражения будет другим", — заметил российский политолог.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказал предположение, что президент России Владимир Путин во время праздничного парада 9 мая объявит массовую мобилизацию, чтобы нанести решающий удар по Украине.

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