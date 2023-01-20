"Путин очень хочет большую войну": озвучены возможные сценарии и сроки нового наступления России

Киев рассчитывает на поставку бронетехники от западных партнеров, чтобы подготовиться к российской атаке.

Президент Украины Владимир Зеленский тайно встретился с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и обсудил с ним ожидания дальнейших действий армии России. Украинские власти не исключают, что президент РФ Владимир Путин решится на повторение большого наступления, и призывают Запад не медлить с военной помощью.

ТСН.ua собрал ключевые официальные заявления и мнения экспертов по поводу сроков и сценариев возможного российского наступления.

"Лучший период" для наступления РФ

Министр обороны Алексей Резников не исключает, что весной россияне могут начать наступление на юге и востоке Украины.

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон… Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать", — сказал министр.

По его словам, РФ может попытаться собрать "силы, боеприпасы и оружие" для нового наступления. Впрочем, Резников считает, что оккупанты вряд ли снова попытаются вторгнуться из Беларуси, поскольку это требует слишком много времени и ресурсов.

Также читайте Путин назначил уже 14 сроков захвата Донбасса: эксперт о боях под Бахмутом

Глава Минобороны вместе с руководителем МИД Дмитрием Кулебой 19 января выступили с совместным заявлением, в котором предупредили об угрозе нового наступления России и призвали партнеров дать Украине танки.

"Кремль настроен на дальнейшую активизацию боевых действий. Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил, очень реальна", — говорится в заявлении двух глав министерств.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре предупредил, что РФ готовится к новому большому наступлению на Украину. По его словам, для этого Путин собирает группировку до 200 тыс. войск, которые может бросить в наступление в январе-феврале или весной. По его мнению, под угрозой может оказаться Киев.

Путин готовится к новому этапу войны?

Экс-советник Владимира Путина, российский экономист Андрей Илларионов утверждает, что Кремль вскоре готовится начать новый этап войны — с масштабными боевыми действиями и новым оружием, которое не использовалось ранее.

"Подготовка началась 17 сентября. В течение трех месяцев продолжалась невероятная по интенсивности подготовка к переходу к новому этапу войны. В отличие от группировки, задействованной до 24 февраля 2022 года (примерно 220 тыс. - ред.), сегодняшняя группировка, вероятно, насчитывает втрое больше – 600–700 тыс. Они вооружены не хуже, чем это было год назад. К тому же, по заявлениям Путина, сейчас будут использовать оружие, которое до этого времени на поле боя не использовали", — рассказал он.

По его данным, 15 декабря Путин провел секретное совещание, которое приняло решение о переходе к новой стадии войны.

В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов в эксклюзивном комментарии ТСН.ua выразил сомнения, что Кремль в состоянии подготовить ударную группировку для наступления.

"Они очень хотят начать большую войну. Вопрос — чем начинать большую войну. Есть некоторые сомнения, что на март будет готовность группировки в 200 тысяч для проведения или возобновления наступательной операции. А полмиллиона Путин ставит план к лету собрать. Потом еще надо обучать их, потом еще чем-то вооружить", — заявил Жданов.

По словам эксперта, россияне очень рассчитывают на войну "вдолгую", поскольку надеются, что Запад может не выдержать войну на истощение.

"Запад готов к войне вдолгую, а в феврале будет видно, насколько Россия способна вести войну вдолгую. Посмотрим, сможет ли Россия выставить то войско, которое она сейчас анонсировала. Я уже не говорю о летней кампании 2023 года... Прозвучала информация о 600-700 тысячах, которые где-то за Уралом готовятся. Если бы такое войско у Путина было на сегодняшний день, об этом бы знали все западные разведки", — считает он.

Возможные направления удара

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Россия может напасть на Украину со своей территории, а белорусское направление будет только отвлекающим. По его мнению, вероятность нового наземного наступления России существует. Россияне проводят для этого большую мобилизацию и имеют резерв из 1,2 миллиона человек. Из них 300 тысяч мобилизованных проходят соответствующую подготовку и тренировку.

"После того, как россияне проиграли битвы весной и летом, они вывели и накопили свои войска в районе Брянска, Курска и Воронежа. С октября они восстанавливали там свои силы. Я считаю, что Россия может ударить по Украине с этого направления (Воронежа, Курска, Брянска), двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль реки Ворскла, впадающей в Днепр. По этому сценарию под ударом оказываются — Полтава и Днепр. Они могут попытаться соединить свои силы по этому направлению с теми, которые сейчас воюют на востоке в районе Бахмута и Соледара", — высказался он.

Говоря о повторном наступлении на Киев, генерал сказал, что Путину не удалось захватить украинскую столицу, и в этом смысле он уже проиграл.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии ТСН.ua заявил, что армия России рассматривает Донецкую область как приоритетную для нового большого наступления.

"В настоящее время боевое слаживание и обучение на территории РФ и оккупированных районов Донецкой и Луганской области проходят около 170 тысяч. Это примерно 200 батальонно-тактических групп... Можем предположить, что и за счет мобилизованных, и за счет спецконтингента ЧВК "Вагнер", который насчитывает примерно 40 тысяч, российские оккупанты попытаются решить тактические задачи по захвату в первую очередь территории Донецкой области", — говорит эксперт.

Однако Снегирев не верит, что наступательные действия РФ будут иметь успех, поскольку "даже в Соледаре продвижение российских оккупантов остановлено".

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) не исключают, что Путин попытается пойти в наступление с территории Беларуси, но не ранее осени 2023 года.

Эксперты отметили, что российская активность в Беларуси возле украинской границы указывает на то, что сейчас наступление на Украину с севера проводиться не будет, но эта угроза может значительно вырасти уже осенью.

"Текущая оценка самого опасного плана действий (MDCOA) — это нападение России на Украину с территории Беларуси в конце 2023 года. Это не просто отсрочка временных рамок для предыдущего MDCOA. Это совершенно новый MDCOA, поскольку он будет происходить при других обстоятельствах", — заявляют в ISW.

Что говорят в Пентагоне

В США не видят предпосылок для нового масштабного наступления России и надеются, что переданное Украине новое оружие может изменить ситуацию на поле боя. Такое заявление сделал советник Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.

"Российские войска распространились от Харькова до Херсона. И мы не видим появления новых наступательных группировок... Мне трудно догадываться, каким сейчас будет поле боя. Впрочем, сейчас я не вижу, чтобы надвигалось большое российское наступление", – сказал он.

В то же время полковник считает, что у России есть возможности для ведения длительной войны.

"Не хочу недооценивать способность России продолжать эту войну. У них есть глубинный запас в своей армии и своем населении. Поэтому не знаю, как долго они смогут продержаться, но боюсь, что это может быть долго", — отметил Батлер.

Читайте также: