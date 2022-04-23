"Путин очень хочет походить на Екатерину II": Климкин объяснил, зачем России юг и Донбасс

"Путин очень хочет походить на Екатерину II": Климкин объяснил, зачем России юг и Донбасс

Президенту России Владимиру Путину критически нужны юг Украины и Донбасс, которые можно назвать "новороссией" и включить в новое союзное государство, которое будет обезьяничать СССР. Такую новую версию Советского Союза глава Кремля мечтает создать к 30 декабря, то есть к 100-летию СССР.

Кроме того, у Путина есть желание монополизировать Черное море.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Сети.

"Заявленное сегодня желание России захватить Донбасс и Юг Украины кто-то воспринял с улыбкой и насмешкой, а кто-то с ужасом. Оба подхода неправильны. Это реальные намерения России. Путину критически нужны юг Украины и Донбасс, которые можно назвать новороссией и включить в новое союзное государство, которое будет обезьяничать СССР", – говорится в сообщении.

Он добавил, что Путин мечтает создать новую версию СССР к 30 декабря, то есть к 100-летию Союза.

"Ему это нужно не только для собственного места в учебниках пропаганды: нет, он в это, к сожалению, верит. Включить в это "союзное государство" он хотел бы Беларусь, Казахстан, нас – Украину – и весь террариум из карликов-уродцев: Абхазии, Осетии, Приднестровья, "независимого Донбасса", – описал планы президента РФ Климкин.

"На постсоветском пространстве оказалось возможным "обломать" всех, кроме Украины. Поэтому как минимум Путину нужна так называемая новороссия, не говоря уже о желании монополизировать Черное море", – отметил дипломат.

Он также выразил мнение, что Россия хочет сделать в 21-ом веке то, что она уже сделала в 18-ом. И тактика ее никак не изменилась, ведь украинцев снова "зачищают" и переселяют в Россию.

"В конце 18 века казаков переселили на Кубань, чтобы бороться с кавказскими народами, теперь кадыровцев посылают к нам. Путин очень хочет походить на Екатерину II. Это без шансов: тогда империя формировалась, теперь распадается и это уже навсегда. Но агония империи звериная, и именно мы должны ее прекратить: это наша историческая миссия. Это и называется борьба Добра со Злом", – резюмировал Климкин.

Напомним, 22 апреля заместитель командующего российскими войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев сообщил, что РФ во время "второй фазы" войны планирует полностью захватить Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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