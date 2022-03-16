"Путин очень хорошо чувствует страх": Кулеба объяснил, почему Украине так и не передали польские самолеты

"Путин очень хорошо чувствует страх": Кулеба объяснил, почему Украине так и не передали польские самолеты

Поворотным моментом, когда НАТО окажется под ударом РФ, будет момент, когда Путин почувствует в Альянсе страх.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что категорически не воспринимает позицию США, в частности, о передаче польских самолетов Украине, которые опасаются вероятной еще большей эскалации со стороны РФ. По его словам, обострение и так сейчас беспрецедентное.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью НВ.

"Я категорически не воспринимаю аргумент о том, что не нужно что-то делать, потому что это приведет к дальнейшей эскалации. Куда уже больше? Какой вам еще эскалации не хватает? Я этот аргумент слышу от нескольких стран, но жестко с ним борюсь и отвергаю. С самолетами… Если бы не было войны, это была бы довольно сюрреалистическая история о том, как Украине самолеты передавали. Все напутано, очень много дипломатических маневров вокруг этого вопроса, но я могу прокомментировать эту историю так: Путин очень чувствует страх. И ничто не провоцирует его больше, чем страх. Поэтому поворотным моментом, когда НАТО окажется под ударом, будет момент, когда он почувствует в НАТО страх, а не момент, когда какие-нибудь страны НАТО передадут нам самолеты", — высказался украинский министр.

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