Путин официально готовит новое вторжение?: в ISW раскрыли цель нового указа в РФ — под угрозой не только Балтия

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Государственная дума России приняла законопроект, предоставляющий президенту России Владимиру Путину полномочия на проведение экстерриториальных военных операций по защите граждан России за рубежом, ранее внесенного 10 марта.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

«Данный закон устанавливает информационные и правовые условия для оправдания Россией предстоящей военной деятельности за границей под предлогом защиты граждан России после того, как Путин лично подпишет законопроект. Кремль неоднократно утверждал, что иностранные государства якобы притесняют русскоязычных и этнических россиян, в частности в Молдове, странах Балтии и Украине, чтобы оправдать военное вмешательство России, и делал аналогичные заявления о преследовании русскоязычных и этнических россиян по странам Балтии», — говорится в сообщении.

Реклама

Часть аналитиков считает новый закон скорее политическим сигналом, другие напоминают, что аналогичные решения принимались незадолго до аннексии Крыма и полномасштабного вторжения в Украину.

По мнению ISW, «нулевая фаза» такой подготовки в России уже началась: перестраиваются военные округа, создаются базы на границе с Финляндией, а в Европе фиксируются диверсии, глушение GPS и другие провокации.

Что предшествовало

Государственная дума России приняла закон, расширяющий полномочия президента Владимира Путина по использованию армии за пределами страны для защиты своих граждан.

Если закон подпишет Путин, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Реклама

Расширить полномочия Путина по использованию армии за рубежом российские власти решили после ряда предупреждений ведущих стран НАТО о том, что Кремль может готовиться к войне с одним или несколькими европейскими государствами.

Украина уже отреагировала на документ. Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что принятый Госдумой закон демонстрирует «реальное лицо агрессивного режима» в Москве и фактически легализует возможность новых военных интервенций под предлогом «защиты россиян».

Спикер украинского МИД назвал решение «агрессивным беззаконием» и заявил, что Россия превращает агрессию в норму государственной политики. По его словам, закон особенно показателен на фоне запуска спецтрибунала по поводу преступления агрессии против Украины.

«Уместно напомнить, что, обращаясь в Рейхстаг в феврале 1938 года, лидер нацистской Германии Адольф Гитлер оправдывал агрессивные планы оккупации Судетской области, по сути, идентичными аргументами — „ужасными условиями жизни немецких собратьев в Чехословакии“. Похоже, российские парламентарии вдохновлялись тем временем, создавая свой законодательный акт», — сказал Тихий.

Реклама

Он подчеркнул, что такие законы могут стать дополнительным доказательством международного расследования действий российского руководства.

Напомним, ранее Институт изучения войны предупредил, что Кремль готовит основу для операций в воздушном пространстве НАТО. Поводом стали обвинения со стороны помощника президента РФ Николая Патрушева в адрес Финляндии и стран Балтии в якобы предоставлении коридора для украинских дронов. Аналитики считают такую риторику попыткой оправдать будущие нарушения границ со стороны РФ, которые Москва планирует позиционировать как «ответные меры».

Новости партнеров