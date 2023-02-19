Путин оказался в очень сложном положении, откуда не может выбраться: Фейгин рассказал о расколе в Кремле

Положение российского диктатора внутри самой России уже сейчас ухудшается.

Оккупанты в течение года широкомасштабной войны России в Украине не могут добиться успехов, поэтому глава Кремля Владимир Путин сейчас находится в очень сложном положении, из которого не может выбраться.

Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

Он добавил, что последним шансом, на который надеется Путин, могло бы стать новое масштабное наступление РФ на Украину.

В настоящее время глава Кремля собирает танки и концентрирует авиацию на границах с Украиной. Однако, как считает Фейгин, вероятное наступление оккупантов не будет успешным.

"Если у Путина это не получится, если он существенно не продвинется и не захватит новые значительные территории Украины, тогда ему вообще не на что надеяться. Он потеряет все", – сказал Фейгин.

Запад не вмешивается во внутреннюю политику РФ, однако Путин и так находится в очень сложном положении

Фейгин считает, что на настроения российской элиты оказывают влияние санкции, изоляция, проблемы с их капиталами и активами на Западе.

"То есть, Запад создает ситуацию, при которой не нужно будет специально что-то делать. Элита сама может справиться с Путиным", — отметил Фейгин.

Также Фейгин отметил, что уже сейчас в Кремле разгораются серьезные конфликты. В частности, речь идет о соперничестве между ПИК "Вагнер" и командованием армией РФ.

По словам правозащитника, фактически НПК "Вагнер" обвиняет руководство так называемой "СВО" в том, что оно не поддерживает вагнеровцев.

Эксперт назвал это противостояние "моментом четкой фрагментации власти".

"Одни хотят за счет других решить свои проблемы. Исчезнет ППК "Вагнер" – главе минобороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову будет гораздо проще всем руководить и решать как военные, так и политические вопросы", – сказал правозащитник.

Российские элиты ожидают улучшения позиций российской армии на фронте, однако этого не произойдет, ведь партнеры и союзники Украины дали ясно понять, что "России ничего не светит в этой войне".

"У Путина нет выхода. Он стремительно двигается по очень узкому проходу, фактически бежит к пропасти и уже не может изменить курс", – сказал Фейгин.

Сам же Путин это понимает, поэтому тянет за собой в пропасть и свое окружение.

Накануне директор Центра европейских инициатив Евгений Криштафович рассказал, что в Москве понимают, что вооружение НАТО не идет по сравнению с оружием РФ.

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