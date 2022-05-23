"Путин оказался в полной изоляции, не поможет даже Китай" – эксперт

Продолжение войны в Украине обречет Россию на годы изоляции, в результате чего ее экономика будет парализована, а безопасность окажется под угрозой.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что Китай рассматривает две основные опции: сохранение жизнеспособной, однако ослабленной России и ее расчленения вместе с уничтожением российского ядерного потенциала.

Об этом пишет издание "Новое время".

По его мнению, на нынешней стадии войны шансы России продавить свои условия ведущим государствам мира на дипломатическом фронте незначительны. Владимир Путин сейчас "находится практически в полной изоляции, и даже Китай ему не поможет".

"Сейчас Китай рассматривает две основные опции. Первая – если сохранение жизнеспособной России, то в очень ослабленном состоянии, но достаточном, чтобы раздражать США. Вторая – плюнуть на все это и согласиться на расчленение России, получив свой большой кусок в виде Дальнего Востока, Сибири и Приморья”, – говорит Сунгуровский.

В случае реализации второй опции будет уничтожен весь ядерный потенциал России, а Китай на равных с США начнет переговоры о сокращении ядерных вооружений. Согласятся ли на это сами Штаты, пока вопрос спорный, прогнозирует автор.

“Я не думаю, что США готовы к этому. Но Китай этого наверняка хотел бы. То есть, и со стороны Китая Россия не получит поддержки. По последним данным, Китай уже на 98% ограничил поставки туда технологической продукции. То есть для России – это все, это уже дно”, — добавил представитель Центра Разумкова.

Ранее российский философ и оккультист Андрей Космач в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным сказал, что после весеннего коридора затмений 2023 года жизненный путь Владимира Путина завершится.

С начала нападения на Украину военные потери растут, а Россия столкнулась с беспрецедентной международной изоляцией. Небольшой ряд критиков внутри российской власти остается ограниченным и рассредоточенным на высоких должностях в правительстве и государственном бизнесе. Они считают, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая отвергнет страну лет назад.

Встреча с Путиным будет гибридной, как и война: когда будут переговоры президентов - интервью Зеленского 21 мая – ТСН

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