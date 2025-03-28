Путин окончательно начал процесс выхода из так называемого переговорного процесса: военный эксперт назвал признаки

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Кремлевский диктатор Владимир Путин окончательно начал процесс выхода из так называемого переговорного процесса.

Такое мнение в эфире «КИЕВ24» высказал военный эксперт Сергей Братчук.

«Путин окончательно начал процесс выхода из так называемого переговорного процесса. Он демонстрирует это сигналами и своими заявлениями, прежде всего с США. Путин активно готовится к летней кампании. И, вероятно, те направления, которые наметил Зеленский, действительно могут стать приоритетными во время этого наступления», — предполагает эксперт.

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Братчук добавил, что у РФ есть попытки активизироваться на фронте, в частности, мы видим, определенная активность проявилась в Запорожском направлении.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал французскому изданию Le Figaro о планах кремлевского диктатора. Зеленский отметил, что Путин не хочет мира и только тянет время, чтобы начать наступление на Харьковщину и Сумщину.