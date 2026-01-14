Путин определил новый дедлайн для захвата Донбасса: эксперт оценил реалистичность планов РФ

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин установил для армии РФ новый дедлайн о полной оккупации Донецкой области – до 1 апреля. Впрочем, по оценкам украинских военных экспертов, такие планы Кремля нереалистичны при нынешней ситуации на фронте.

Об этом в комментарии 24 канала заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, в отсутствие обвала украинской обороны Россия не способна выполнить поставленную задачу в определенные сроки.

Реклама

Эксперт отмечает, что Силы обороны Украины занимают выгодные высоты, а агломерация Славянск – Краматорск – Дружковка фактически превращена в мощный укрепленный район с крупными промышленными зонами.

"Это серьезный укрепрайон, который быстро захватить фактически невозможно", - подчеркнул Свитан.

По его оценке, даже при нынешних темпах наступления России понадобится не менее 3–4 лет, чтобы полностью захватить Донбасс. Для сравнения он привел агломерацию Покровск – Мирноград, бои за которую продолжаются уже более полутора лет, хотя она значительно меньше севера Донетчины.

Отдельно эксперт подчеркнул стратегическую важность удержания этого направления.

Реклама

"Если враг выйдет на север Донетчины, дальше открывается путь на Харьковскую, Полтавскую и Днепропетровскую области, которые преимущественно равнинные. Там будет гораздо труднее сдерживать наступление", – пояснил он.

Свитан подчеркнул, что именно поэтому содержание Донетчины остается одной из ключевых задач украинской обороны, а заявления Кремля о скором захвате региона носят скорее политически-пропагандистский характер.

Ранее сообщалось, что темпы продвижения российских оккупантов существенно снизились и составляют ориентировочно 7 квадратных километров в сутки. Враг вынужден накапливать резервы, поскольку скорость ликвидации захватчиков Силами обороны Украины превышает темпы их пополнения.

Мы ранее информировали, что на востоке Запорожской области на Гуляйпольском направлении российская армия увеличила количество штурмовых групп в два-три раза.