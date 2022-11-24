"Путин осознал, что Украину ему уже не захватить": российский аналитик озвучил главную цель главы Кремля

Бегство российской армии из Херсона показывает, что в картине мира диктатора произошли некоторые изменения.

Президент России Владимир Путин осознал, что всю Украину ему уже не захватить, поэтому было принято решение покинуть правобережье, которое требовалось исключительно как плацдарм для дальнейшего продвижения на юго-запад Украины.

Об этом рассказал российский журналист и аналитик Алексей Тихонов.

По словам аналитика, отступление оккупантов из Херсона "открывает занавес тайны того, как закончится война".

"С начала вторжения в Украину очень многие считают, что Путин сошел с ума. Однако он не сумасшедший. Он по-прежнему рационален, но лишь в пределах своей, крайне искаженной картины мира. Последняя версия этой картины была явлена на его выступлении на Валдае ", – пишет Тихонов.

Аналитик отметил, что у Путина наблюдается задержка восприятия. То, что было очевидно еще весной и тем более летом, после саммита НАТО, он осознал только сейчас.

"Путин стал жертвой той системы лжи и очковтирательства, которую сам же создал", — отмечает аналитик.

Он привел пример донесения ФСБ перед началом войны о том, что российскую армию в Украине будет встречать цветами.

По словам Тихонова, в ФСБ никто в это не верил.

"Там вообще ни во что не верили, а просто писали липовые бумаги и пилили бабло. Его трусость будет и дальше определять все его решения", — написал Тихонов.

По его мнению, Путин не сумасшедший с ядерной кнопкой. Главной целью главы Кремля по-прежнему является удержание абсолютной власти и сохранение личной безопасности.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предположил, что война в Украине может закончиться к лету 2023 года.

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