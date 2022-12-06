Путин оставил Россию без ПВО: эксперты об атаке на военные аэродромы оккупантов

Удары беспилотников по российским военным аэродромам возле Рязани (Дягилево), в Саратовской области (Энгельс) и в Курске показали уязвимость российских стратегических объектов. Пока Кремль использует комплексы С-300 для обстрелов наземных целей в Украине, дроны способны преодолевать систему ПВО и проникать на сотни километров вглубь территории РФ.

Эксперты на Youtube-канале ТСН раскрыли подробности взрывов на авиабазах. Они отмечают, что для атаки могли быть использованы советские беспилотники 70-х годов. Атака стала серьезным сигналом как для РФ, так и для Запада.

Арестович: удар пришелся по самолетам, готовым к вылету

В результате атаки беспилотников был уничтожен один бомбардировщик в Дягилево и три в Энгельсе.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным.

"Могу сказать по Энгельсу. 3 самолета, два уничтоженные "в ноль", третий настолько существенно поврежден, что вряд ли будет восстановлен", - сказал он.

Арестович, анализируя фото одного из поврежденных самолетов, отметил, что "там под крылом висит симпатичная ракетка типа Х-22".

"То есть удар пришелся по дежурной смене, готовой к вылету. Не могу сказать точно, но вполне возможно, что именно поэтому 70 ракет было вместо 100 обычных в залпе - потому что тройка самолетов взлететь не смогла", - предположил он.

По информации советника ОПУ, президент России Владимир Путин пообщался с командующим "спецоперацией" Сергеем Суровикиным на повышенных тонах:

"Мотали ПВО и руководство армии, включая "отца нашего" Суровикина. Он же отвечает за авиацию, он авиационный маршал. Политики на высоких тонах, включая лично ВВХ, орали - как вы допустили и почему по их версии здоровый беспилотник может позволить себе безнаказанно летать".

Как объяснил Арестович, беспилотник смог преодолеть ПВО "по очень простой причине":

"Большая часть комплексов С-300 и С-400 на границе с Украиной работают не по воздушным целям, работают, чтобы бить по мирным кварталам Харькова, Никополя, Запорожья, Херсона. А часть на фронт заточена, пытаются ПВО обеспечить от нашей авиации. А крупнейшие стратегические объекты типа авиабаз со стратегическими бомбардировщиками, которых Россия не производит, и видимо никогда уже не будет, это невозобновляемый запас, оказываются беззащитными".

Чем был нанесен удар по авиабазам

Военный эксперт Михаил Притула в эфире телеканала "Freeдом" рассказал, что ВСУ могли использовать для ударов по российским аэродромам со стратегическими бомбардировщиками беспилотники Ту-141 советских времен.

"У нас были эти беспилотники, оставались в Украине больше 100 штук Ту-141 производства Харькова. Это разведывательный беспилотник, который предназначен для преодоления на сверхзвуке линии фронта. Далее он летит с крейсерской скоростью более 1000 км и возвращается назад. Эти беспилотники у нас были и есть, и никуда не делись. Все сделано в Украине - двигатели "Мотор Сич", сам беспилотник сделан в Харькове", - отметил эксперт.

По его словам, данные беспилотники выпускались на территории Украины еще в 70-е годы.

"Есть планер Ту-141, есть двигатель Ту-141. Естественно, туда можно вставить современную авионику, он полетит куда нужно и будет выполнять задачу", - объяснил Притула.

Как объяснил военный эксперт, ВСУ могли использовать Ту-141 - для этого нужно было поставить более современные средства навигации, которые позволяли бы держать связь с этим беспилотником на всем маршруте, чтобы был нанесен более точный удар.

"Беспилотник Ту-141 и Ту-143 - это сравнительно небольшие монопланы, один длиной 6 м, другой 13 м. Они летят на большие расстояния, там турбореактивный двигатель стоит. Там стояла аппартура, которая позволяла записывать на фото и видеопленку расположение войск. В современной войне пленку никто использовать не будет. Видимо, это все нужно было выбросить, поставить туда другую аппаратуру, боекомплект как минимум", - рассказал он.

На вопрос, как украинские дроны могли преодолеть российскую ПВО, Притула ответил:

"Путин все ПВО стянул в Украину для того, чтобы ракетами С-300 стрелять по мирным гражданам. Он эту ПВО ослабил и считал, что туда никто не полетит. Наверное, что-то полетело".

Какой сигнал получили Запад и Россия

Исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский в интервью ТСН отметил, что данная атака на российские военные аэродромы была не первой, однако она стала знаковым событием.

"Это звенья одной цепи, которая началась еще 9 августа под Саками на российском военном аэродроме в оккупированном Крыму, когда была нанесена результативная атака, уничтожено около 10 самолетов, выполнявших террористические миссии против Украины. Затем последовали удары по Джанкою, были удары в Брянской области. Но эта атака по российской территории выделяется среди других, поскольку эти объекты находятся в глубине территории, 800 км аэродром Энгельс. Второе – это объекты, где базируются стратегические российские носители, способные нести ядерное оружие", - рассказал Бурковский.

По его словам, это "очень серьезный сигнал и для России, и наших западных союзников".

"Украина показала, что может доставать Россию там, где они были неуязвимыми. Они не думали, что такое расстояние может одолеть украинское оружие. Почему это важный сигнал для западных союзников? Оказывается, что российские стратегические силы, в том числе ядерные, можно нейтрализовать очень дешевым способом, не предусматривающим ответного удара. Сейчас Россия, несмотря ни на что, не может точно сказать, кто нанес этот удар. Они в первую очередь думают о нас, но это может быть и западное государство, это мог сделать Израиль, любое государство, у которого есть противоречия с Российской Федерацией, которых Россия сама называла мишенями для своих атак", - объяснил эксперт.

По его словам, сейчас Россия "находится в сложнейшей ситуации, ее основные силы ядерного сдерживания находятся под ударом".

"Это говорит и для нас, и для западных союзников, что угроза ядерного удара существенно снижается, потому что эти цели можно уничтожить, и нужно уничтожать самолеты, способные наносить удары крылатыми ракетами. Это не переломный момент в войне, но очень знаковое событие, которое показывает, что возможности Украины в защите растут. Это большой плюс и аргумент в пользу дальнейшего увеличения поставок западного оружия и западных компонентов в Украину. И это очень серьезное свидетельство о провалах в планировании и защите стратегических объектов РФ", - рассказал Бурковский.

Справка: атака на российские авиабазы

Утром понедельника, 5 декабря, на аэродромах возле Рязани (Дягилево) и Саратовской области (Энгельс) прогремели взрывы. Стало известно, что на авиабазе Энгельса были повреждены два ракетоносца Ту-95.

На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, повреждения получил самолет Ту-95.

В минобороны России признали инцидент и сообщили, что из-за взрывов были повреждены два самолета и погибли 4 российских оккупанта. Удары якобы были нанесены "реактивными советскими беспилотниками".

6 декабря на аэродроме в Курске произошел пожар в результате атаки беспилотника, загорелся нефтенакопитель.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что Украина не может подтвердить или опровергнуть причастность к взрывам. Впрочем, по его словам, инциденты на российском аэродроме в Энгельсе, откуда россияне бомбят Украину, это хорошая новость.

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