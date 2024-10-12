Путин отдал приказ на ковровые бомбардировки в Курской области: что говорят в ВСУ

Глава Кремля Владимир Путин, судя по фото в Сети, отдал приказ на ковровые бомбардировки Курской области.

Об этом рассказал глава совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире КИЕВ24.

"Слышал информацию, что они пробовали проводить массированные удары. Результата еще официального от нас нет. То, что появилось на картах, – настолько противоречивое, что мне сложно оценить реальность на этом направлении. Думаю, что сегодня-завтра у нас будет больше подробная информация", — отметил он.

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По мнению военных, массированные удары РФ по своей же территории – "это такая проба сил".

"То, что говорят наши товарищи по этому направлению, то Путин решился на то, что мы в большинстве своем понимали, но считали абсолютно нелогичным, — ковровые бомбардировки Курщины", — добавил спикер.

Тимочко добавил, что ВС РФ наращивает силы, чтобы провести "масштабную операцию с целью вытеснения украинских сил".

Напомним, руководитель ЦПИ СНБО сообщил, что российские военные в Курской области бросают колонны на штурм.

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