"Путин отдал приказ": военный эксперт рассказал о планах оккупантов на Донбассе

Российские войска будут наступать на Донбассе, чтобы выполнить приказ президента РФ Владимира Путина о захвате всей территории Донецкой и Луганской областей. Оккупанты посылают вперед мобилизованных, за которыми идут боеспособные части, выведенные из-под Херсона, а также кадыровцы и наемники ЧВК "Вагнер".

Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров в эфире канала "Freeдом".

"Все говорит о том, что текущее наступление российских войск будет идти именно на Донбассе, потому что Владимир Путин уже давно отдал приказ и постоянно его возобновляет - нужно захватить всю Донецкую область и вытеснить войска ВСУ из тех районов Луганской области, которые были освобождены в сентябре-октябре. Это первостепенная задача российских войск. Под Донецк, на всю линию соприкосновения от Соледара до Угледара, стягиваются и перебрасываются войска, которые были высвобождены Россией из-под Херсона, в том числе элитные части, десантники и так далее", - сообщил эксперт.

При этом Федоров отметил, что части, высвобожденные из-под Херсона, достаточно сильно потрепаны:

"Большинство из них находились на правом берегу в течение нескольких месяцев, некоторые даже с апреля. Поэтому их боеспособность далеко не в лучшем состоянии. Тем не менее, им не дают возможности восстановиться, прийти в себя, каким-то образом восстановить технику, боеспособность и так далее. Эти части накачивают мобилизованными, которые должны выполнять роль пушечного мяса. Их будут бросать и уже бросают в первую шеренгу, они идут в атаку, там гибнут".

По его словам, за мобилизованными идут более-менее подготовленные штурмовые подразделения, а затем вагнеровцы и кадыровцы, которые выполняют роль заградотрядов и не позволяют российским военнослужащим бежать с поля боя.

"Самая главная задача, которая стоит перед российскими генералами - сейчас собрать в единый кулак все эти разнородные силы. Некоторые, как мы знаем, достаточно боеспособны. Я имею в виду десантников и некоторые мотострелковые части, которые были выведены из-под Херсона. Кроме того, есть части и соединения, в которых большое количество мобилизованных, и их боеспособность находится под сомнением", - заявил военный эксперт.

Федоров добавил, что части с низкой боеспособностью оккупанты будут бросать в бой первыми:

"Такова тактика российских войск - чтобы вскрыть огневые точки противника, то есть Вооруженных сил Украины. Если такая толпа идет в атаки вслед за небольшим количеством бронетехники, можно понять, откуда по ним ведется огонь. Это называется вскрыть опорные точки обороны, затем нанести по ним артиллерийский удар, и затем бросить в бой хорошо подготовленные части".

Напомним, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе. Президент Владимир Зеленский регулярно отмечает Бахмутское направление как одно из самых сложных. Президент сказал, что командование РФ изо дня в день в течение месяцев гонит туда людей насмерть. По его словам, город стал передовым фронтом, а уцелевших домов в нем практически не осталось.

Вооруженные силы Украины освободили десятки населенных пунктов на севере Донецкой области, в частности, города Лиман и Святогорск.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские оккупанты "имитируют" захват Бахмута — говорят об успехах на этом направлении, чтобы выглядеть "победителями" хоть где-то.

Читайте также: